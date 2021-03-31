經濟

港首兩月零售額較前年仍跌三成 2月零售結束24月跌浪 業界：屬假象

【明報專訊】政府統計處昨日公布，香港今年2月零售業總銷貨價值臨時估計為295.48億元，按年升30%（見圖），扭轉連續24個月下跌的趨勢，比較1月的13.7%跌幅，顯著反彈，但仍低於市場預期的44%升幅。業界表示，2月份升幅令外界誤以為本港經濟已走出「寒冬」，步向復蘇，其實去年因疫情導致基數較低，造成今年2月大升只屬「假象」。與2019年未有疫情的本港零售比較，首兩個月銷貨額仍跌三成，但個別民生消費項目，表現卻比2019年同期優勝。

首兩月總銷售額按年升2.7%

合計首兩個月的總銷售額達620.97億元，按年升2.7%。當中，食品、酒類飲品及煙草銷貨價值按年跌5.6%；超級市場按年跌7.2%；藥物及化妝品跌23.1%。另一方面，新鮮或急凍魚類及禽畜肉類按年升2.1%；衣物、鞋類及有關製品按年升7.5%；電器及其他未分類耐用消費品按年升34.3%，百貨公司按年升4.1%，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物按年升3.2%（見表）。

政府發言人表示，2月零售銷售按年大幅上升，是反映農曆新年於不同時候出現的影響，以及疫情於去年初爆發，令比較基數十分低。各分項中，連跌12個月的珠寶首飾、鐘表及名貴禮物類別，其2月銷貨價值達43.8億元，按年大升1.141倍，較1月時下跌31.6%，形成大幅反彈，合計首兩個月該類別按年升3.2%，總銷貨價值達66.89億元。

珠寶鐘表銷貨額 較2019年仍大跌

零售業協會會長謝邱安儀解釋，去年2月為本港疫情爆發初期，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物跌幅達78.5%，形成低基數效應，令今年2月該項的銷貨價值數字上較為樂觀。謝邱安儀續稱，與2019年2月或有正常旅客來港消費的月份比較，該類銷貨額仍是大幅下跌。

與2019年首兩個月的零售銷貨價值作比較，與旅遊業相關的零售類別，其跌幅頗大，如百貨公司跌39.02%，衣物、鞋類及有關製品跌44.7%，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物類別更跌57.32%。

不過，與2019年首兩個月未有疫情時比較，個別民生消費項目甚至更勝疫前，當中超市消費升2.8%，新鮮或急凍魚類及禽畜肉類更大升16.5%，電器及其他未分類耐用消費品則微升0.4%。

業界料3月情况相若

謝邱安儀預計，3月的情况與2月相若，主要因去年3月份同樣受低基數效應帶動的原因。政府發言人亦稱，本港旅遊業冰封及本地疫情持續下，零售業經營環境在短期內仍充滿挑戰。

明報記者 陳麗歡

相關字詞﹕謝邱安儀 零售業協會 香港經濟 零售 零售商舖

上 / 下一篇新聞

零售協會調查：逾半零售商擬下季關店
零售協會調查：逾半零售商擬下季關店
港視擬改名「香港科技探索」攻海外 去年轉賺1.83億 派息要看多1年
港視擬改名「香港科技探索」攻海外 去年轉賺1.83億 派息要看多1年
王維基勉港人：黑夜不會是永遠
王維基勉港人：黑夜不會是永遠
「永久離港」提取MPF金額按季升72%
「永久離港」提取MPF金額按季升72%
港家庭負債佔GDP逾九成 金管局稱仍穩健
港家庭負債佔GDP逾九成 金管局稱仍穩健
小米擲百億美元造車 雷軍親領軍 稱現金充足 「值得大幹一場」
小米擲百億美元造車 雷軍親領軍 稱現金充足 「值得大幹一場」
長汽去年純利54億 營業收入創新高
長汽去年純利54億 營業收入創新高
斬倉事件首開腔 Archegos：討論下一步
斬倉事件首開腔 Archegos：討論下一步
禹洲全年收入104億 按年跌55% 少過上半年 「倒扣」近36億
禹洲全年收入104億 按年跌55% 少過上半年 「倒扣」近36億
中國國債獲納入富時旗艦指數
中國國債獲納入富時旗艦指數
萬洲業績遜預期 末期息大減53%
萬洲業績遜預期 末期息大減53%
百融雲創暗盤跌8% 聯易融超購49倍
百融雲創暗盤跌8% 聯易融超購49倍
六大行力保全年免倒退 業績俱勝預期 農行：今年料續改善
六大行力保全年免倒退 業績俱勝預期 農行：今年料續改善
中銀香港淨息差收窄 去年純利倒退17.7%
中銀香港淨息差收窄 去年純利倒退17.7%
中央智囊：港要變雙循環樞紐
中央智囊：港要變雙循環樞紐
女股神太空ETF倉曝光 包括ATM 美10年債息升穿1.75厘 美股早段挫
女股神太空ETF倉曝光 包括ATM 美10年債息升穿1.75厘 美股早段挫
字節跳動考慮IPO 估值1.95萬億超可樂
字節跳動考慮IPO 估值1.95萬億超可樂
PayPal接受加密貨幣結帳
PayPal接受加密貨幣結帳
張兆聰：樓巿量升價穩 地產股基本因素好
張兆聰：樓巿量升價穩 地產股基本因素好
植耀輝：百度看長線 不急於吸納
植耀輝：百度看長線 不急於吸納
技術取勝：恒地34元有支持
技術取勝：恒地34元有支持
劉思明：醫療設備回穩 威高挑戰阻力
劉思明：醫療設備回穩 威高挑戰阻力
周顯：物業升值要計折舊因素
周顯：物業升值要計折舊因素
湯文亮：BCI如驗樓師 須全力巴結
湯文亮：BCI如驗樓師 須全力巴結
十大商場名店 差餉租值逾半跌逾兩成 1881 Heritage個別地舖 兩年累跌54%
十大商場名店 差餉租值逾半跌逾兩成 1881 Heritage個別地舖 兩年累跌54%
上水地舖6000萬沽 低市價兩成
上水地舖6000萬沽 低市價兩成
新地上載瓏珀山樓書 料下月推
新地上載瓏珀山樓書 料下月推
首季新盤成交3870宗 按季跌兩成
首季新盤成交3870宗 按季跌兩成
將軍澳本月503宗二手 藍塘傲兩房4年賺三成
將軍澳本月503宗二手 藍塘傲兩房4年賺三成
美聯去年轉賺1.3億
美聯去年轉賺1.3億
安聯鍾秀霞：港股健康調整 非踏入熊市
安聯鍾秀霞：港股健康調整 非踏入熊市