港首兩月零售額較前年仍跌三成 2月零售結束24月跌浪 業界：屬假象

首兩月總銷售額按年升2.7%

合計首兩個月的總銷售額達620.97億元，按年升2.7%。當中，食品、酒類飲品及煙草銷貨價值按年跌5.6%；超級市場按年跌7.2%；藥物及化妝品跌23.1%。另一方面，新鮮或急凍魚類及禽畜肉類按年升2.1%；衣物、鞋類及有關製品按年升7.5%；電器及其他未分類耐用消費品按年升34.3%，百貨公司按年升4.1%，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物按年升3.2%（見表）。

政府發言人表示，2月零售銷售按年大幅上升，是反映農曆新年於不同時候出現的影響，以及疫情於去年初爆發，令比較基數十分低。各分項中，連跌12個月的珠寶首飾、鐘表及名貴禮物類別，其2月銷貨價值達43.8億元，按年大升1.141倍，較1月時下跌31.6%，形成大幅反彈，合計首兩個月該類別按年升3.2%，總銷貨價值達66.89億元。

珠寶鐘表銷貨額 較2019年仍大跌

零售業協會會長謝邱安儀解釋，去年2月為本港疫情爆發初期，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物跌幅達78.5%，形成低基數效應，令今年2月該項的銷貨價值數字上較為樂觀。謝邱安儀續稱，與2019年2月或有正常旅客來港消費的月份比較，該類銷貨額仍是大幅下跌。

與2019年首兩個月的零售銷貨價值作比較，與旅遊業相關的零售類別，其跌幅頗大，如百貨公司跌39.02%，衣物、鞋類及有關製品跌44.7%，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物類別更跌57.32%。

不過，與2019年首兩個月未有疫情時比較，個別民生消費項目甚至更勝疫前，當中超市消費升2.8%，新鮮或急凍魚類及禽畜肉類更大升16.5%，電器及其他未分類耐用消費品則微升0.4%。

業界料3月情况相若

謝邱安儀預計，3月的情况與2月相若，主要因去年3月份同樣受低基數效應帶動的原因。政府發言人亦稱，本港旅遊業冰封及本地疫情持續下，零售業經營環境在短期內仍充滿挑戰。

明報記者 陳麗歡