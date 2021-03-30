香島特色戶6280萬沽 9個月來首宗成交

尚悅‧天城1號屋實呎15557元

恒地（0012）已屆現樓的元朗唐人新村尚悅‧天城，最新亦透過招標，以2839.2萬元售出1號屋（連車位）；實用面積1825方呎另連天台433方呎等，實呎15,557元，成交價、呎價再創項目雙新高。尚悅‧天城開售至今累售7幢洋房，套現逾1.77億元。尚悅‧天城5號屋本月26日以2680萬元售出、實呎14,980元，一度創項目雙新高價；換言之，項目4日內再錄新破頂價成交。

奧坊‧曦岸周五發售8伙

至於同系大角嘴利奧坊‧曦岸，今年迄今累售56伙、套現逾3.4億元後，上載新銷售安排，本周五（4月2日）新一輪發售8伙，包括7伙1房戶及1伙開放式戶，單位折實價495.6萬至662.2萬元、折實實呎24,632至26,812元。

21 BORRETT推1標準戶招標

此外，長實（1113）旗下2月迄今累售3伙、套現約9.9億元的港島中半山21 BORRETT ROAD，上載新銷售安排，推出1伙標準單位，本周五起招標發售；單位為15樓7號室，實用面積2316方呎，屬4房雙套及儲物室間隔。