福晟停牌 傳7.9億沽企廣料蝕5億

福晟國際昨早宣布短暫停牌，並表示「以待刊發有關本公司非常重大出售事項的內幕消息的公告」。市場盛傳，該公司以約7.9億元售出九龍灣企業廣場3期5層樓面，連16個車位等，以面積約72800方呎計，平均呎價約1.08萬元。若以該公司2017年商廈高峰期向豐泰地產及資本策略（0497）購入價13.3億元計，料帳面蝕約四成。不過，有關消息暫未獲證實。

俊文珠寶7680萬購亞皆老街地舖

事實上，近年福晟國際在港投資物業，包括2018年3月以9.2億元向永義（1218）購入喇沙利道晟林，2019年5月以現樓推出，惟當時開售前忽然煞停賣樓，及後減價重售，項目全數79伙中，至今暫售出25伙。

另方面，有投資者趁舖位市道轉活入方。土地註冊處顯示，旺角亞皆老街52至54號建興大廈地下C及C1號舖，面積約700方呎，上月以7680萬元售出，呎價約10.97萬元。買家以RICH JOYFUL LIMITED作登記，董事包括俊文珠寶創辦人陳俊文（CHAN TZUENN MAN）等。原業主為香港「鞋王」資深投資者鄺海鑾，2007年11月6470萬元購入，帳面獲利1210萬元或19%。

此外，疫情至今已持續逾一年，美聯工商舖早前以電話訪問、電郵及網上問卷形式進行調查，合共收到1315個回應，有效回應錄得748個，當中約65%受訪者指出，今年或有意入市，而調查更有近七成受訪者認為，中港疫情發展/恢復通關，是影響他們入市決定的重要因素。美聯工商舖行政總裁黃漢成指，調查反映中港何時正式恢復通關，將對工商舖投資市場有決定性影響，若稍後通關取得進展，預期北水可望回歸支撐工商舖市場。