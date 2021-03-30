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富豪酒店范統：尚瓏特色戶呎價有力逾4萬大關

【明報專訊】復活節長假將至，富豪酒店（0078）旗下西營盤20個月樓花項目尚瓏預計日內開價之際，集團執行董事范統接受專訪指，中港稍後全面恢復通關後，除將重啟各項經濟活動外，亦可刺激樓市、特別是一手特色戶的交投和價錢，預計下月上旬正式開售的尚瓏，其中11個連平台或天台特色戶，將以招標形式發售，有信心成交呎價可在4萬元或以上。

料日內開價 首推涉約50伙

屬999年地契項目的尚瓏，提供130伙，單位實用面積205至483方呎，戶型涵蓋開放式至3房間隔，其中包括8伙位處5樓和30樓的連平台戶、3伙31樓連天台戶，共涉11伙特色戶。范統指，5樓連平台戶屬開放式至2房間隔，而30及31樓特色戶則屬2至3房間隔，此批單位稍後將推出招標，有信心成交呎價可在4萬元或以上。以此推算，面積最細特色戶、5樓實用面積205方呎開放式連121方呎D室平台戶，樓價約820萬元水平。

范統表示，全盤為數僅10伙，分布於21樓以上高層的實用面積477至483方呎3房戶，屬項目「靚則王」，內籠可說寸寸實用，不設玄關位，門口旁邊設有凹位讓戶主作為收納空間，加上採開放式廚房設計，讓室內空間感得以擴大。

范續稱，3房單位設計佈局另一亮點，是住戶只要一開大門，就正對38方呎特大露台（融合了16方呎工作平台），感覺開揚，亦令住戶一進入室內，即可望到外邊景觀，與同系沙田九肚豪宅富豪‧山峯的標準單位的設計不謀而合。景觀方面，尚瓏3房單位的大廳和各房間均向東北，加上位處高層，預料可越過同區舊樓，可瀏覽西區至上環、及維港一帶景色。

尚瓏將於復活節，對外開放設於上環宜必思酒店的示範單位，估計首推涉約50伙，預料長假後進行首輪銷售。

至於富豪酒店與同系公司百利保（0617）合作的另一港島筲箕灣金華街單幢新盤，同屬舊契項目，現進行地基工程，可建樓面約4.8萬方呎涉逾100伙，部署明年開售。

另外，系內已屆現樓的沙田九肚富豪．山峯，今年以來累售12伙、套現近7億元；昨透過招標售出第2座2樓A室、4房4套間隔，實用2107方呎，成交價4573萬元（連車位）、實呎2.17萬元，買家成交期720日。

明報記者 林可為

[發展商專訪]

相關字詞﹕范統 富豪．山峯 百利保 尚瓏 富豪酒店

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