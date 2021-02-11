經濟

香港地產

元朗本月價量齊升 二手266宗創10年高

【明報專訊】樓市暢旺，元朗區二手價量齊升，本月區內暫錄266宗二手成交，其中溱柏及YOHO Midtown近日更先後錄得高價成交。

溱柏4房1120萬破頂 實呎逼1.2萬

中原副區域營業經理王勤學表示，元朗區本月成交量較上月全月186宗升43%，創下逾10年單月新高，回到2010年額外印花稅實施前水平；其中溱柏2座中層D室，實用面積952方呎，4房連套房及儲物房間隔，以1120萬元易手，高市價2%至3%，並創屋苑標準分層戶成交價新高，實呎11765元；原業主2014年以828.5萬元買入，帳面獲利291.5萬元或35%。

YOHO Midtown 2房 888萬易手 3年新高

同區YOHO Midtown 9座高層A室，實用面積525方呎，2房間隔，以888萬元易手，高市價3%至4%，創屋苑標準分層2房單位近3年來成交價新高，實呎16,914元；原業主2017年750萬元買入，帳面賺138萬元或18%。

同類單位上一次紀錄於2018年創下，位於屋苑9座中層E室，實用面積538方呎，以939萬元成交，實呎17,453元。

受西南九龍長沙灣維港滙連番加推，奧運站一帶二手交投亦轉活。中原地產首席分區營業經理黃家全表示，鄰近奧運站的一號銀海，過去3日連錄3宗成交，而本月暫錄3宗買賣，平均實呎27,314元，相等於上月全月3宗水平。其中屋苑3座高層A室，實用面積1019方呎 ，3房套房連工人套間隔，以3030萬元易手，實呎29735元；原業主2005年以約1590萬元買入，帳面獲利1440萬元或91%。

Grosvenor Place 4房近14萬租出

此外，市場消息指，樓齡約60年的西半山康苑，位於高層A室，實用面積2708方呎，3房間隔，以6100萬元易手，實呎21,942元；原業主1990年以約120萬元買入，帳面獲利5980萬元或約50倍。

另外，租賃市場亦轉活，利嘉閣地產分行經理梁志偉表示，淺水灣道117號Grosvenor Place 事隔近半年錄首宗租賃成交，位於低層單位，實用面積1975方呎，4房3套連工人套間隔，以13.8萬元租出，實用呎租約70元。業主2004年以約4873.6萬元購入，租金回報約3.4厘。

相關字詞﹕康苑 一號銀海 溱柏 元朗區

上 / 下一篇新聞

中概股風暴燒至環球大銀行 各行查倉追收孖展 野村料損失156億
中概股風暴燒至環球大銀行 各行查倉追收孖展 野村料損失156億
掉期交易惹禍 投行自食其果
掉期交易惹禍 投行自食其果
內房撐起港股保不失
內房撐起港股保不失
信貸減值改善 郵儲行多賺5.4％勝預期
信貸減值改善 郵儲行多賺5.4％勝預期
京東健康虧損擴大16.7倍 不派息
京東健康虧損擴大16.7倍 不派息
比亞迪純利增1.6倍 預告首季純利逾兩億
比亞迪純利增1.6倍 預告首季純利逾兩億
彭博：港交所目標年底首隻SPAC掛牌 消息指已有初步框架 涉修改條例需時或較長
彭博：港交所目標年底首隻SPAC掛牌 消息指已有初步框架 涉修改條例需時或較長
B站港首掛潛水7% 「頭槌飛」連息蝕10萬
B站港首掛潛水7% 「頭槌飛」連息蝕10萬
捷克首富墜機身亡 身家1023億
捷克首富墜機身亡 身家1023億
申洲去年純利持平 增派末期息一成
申洲去年純利持平 增派末期息一成
安樂工程去年盈利增23%
安樂工程去年盈利增23%
官媒批「紙上造車」 恒大汽車挫7％ 公司回應：恒馳汽車4月亮相
官媒批「紙上造車」 恒大汽車挫7％ 公司回應：恒馳汽車4月亮相
證監會警告：GT Steel豐城控股股權過集中
證監會警告：GT Steel豐城控股股權過集中
消費者多留在家 捷榮增入屋產品
消費者多留在家 捷榮增入屋產品
財庫局：強積金供款維持現水平
財庫局：強積金供款維持現水平
VISA接受加密貨幣支付結算 比特幣升穿5.8萬美元
VISA接受加密貨幣支付結算 比特幣升穿5.8萬美元
英倫銀行擬設關卡 阻銀行業遷移歐盟
英倫銀行擬設關卡 阻銀行業遷移歐盟
著名基金警告：美刺激措施威脅牛市
著名基金警告：美刺激措施威脅牛市
張兆聰：舊經濟強勢 中建材有重估空間
張兆聰：舊經濟強勢 中建材有重估空間
劉宇亮：市場風格撤換明顯 加注內房內地券商
劉宇亮：市場風格撤換明顯 加注內房內地券商
徐家健：被忽略的城規霸權
徐家健：被忽略的城規霸權
薛偉傑：直播帶貨KOL辛巴復出 內地規管雷聲大雨點小
薛偉傑：直播帶貨KOL辛巴復出 內地規管雷聲大雨點小
技術取勝：深高速向上突破
技術取勝：深高速向上突破
何民傑：貨真價實自由港 不受政治因素干預
何民傑：貨真價實自由港 不受政治因素干預
劉思明：內房股慎後勁不繼 物管股更值博
劉思明：內房股慎後勁不繼 物管股更值博
周顯：股票要爆升 貨乾最重要
周顯：股票要爆升 貨乾最重要
湯文亮：大哥與帶頭大哥
湯文亮：大哥與帶頭大哥
官方樓指按月升0.9% 創7個月新高 未反映春節後旺市 業界料年中重返歷史高峰
官方樓指按月升0.9% 創7個月新高 未反映春節後旺市 業界料年中重返歷史高峰
富豪酒店范統：尚瓏特色戶呎價有力逾4萬大關
富豪酒店范統：尚瓏特色戶呎價有力逾4萬大關
福晟停牌 傳7.9億沽企廣料蝕5億
福晟停牌 傳7.9億沽企廣料蝕5億
香島特色戶6280萬沽 9個月來首宗成交
香島特色戶6280萬沽 9個月來首宗成交