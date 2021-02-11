元朗本月價量齊升 二手266宗創10年高

溱柏4房1120萬破頂 實呎逼1.2萬

中原副區域營業經理王勤學表示，元朗區本月成交量較上月全月186宗升43%，創下逾10年單月新高，回到2010年額外印花稅實施前水平；其中溱柏2座中層D室，實用面積952方呎，4房連套房及儲物房間隔，以1120萬元易手，高市價2%至3%，並創屋苑標準分層戶成交價新高，實呎11765元；原業主2014年以828.5萬元買入，帳面獲利291.5萬元或35%。

YOHO Midtown 2房 888萬易手 3年新高

同區YOHO Midtown 9座高層A室，實用面積525方呎，2房間隔，以888萬元易手，高市價3%至4%，創屋苑標準分層2房單位近3年來成交價新高，實呎16,914元；原業主2017年750萬元買入，帳面賺138萬元或18%。

同類單位上一次紀錄於2018年創下，位於屋苑9座中層E室，實用面積538方呎，以939萬元成交，實呎17,453元。

受西南九龍長沙灣維港滙連番加推，奧運站一帶二手交投亦轉活。中原地產首席分區營業經理黃家全表示，鄰近奧運站的一號銀海，過去3日連錄3宗成交，而本月暫錄3宗買賣，平均實呎27,314元，相等於上月全月3宗水平。其中屋苑3座高層A室，實用面積1019方呎 ，3房套房連工人套間隔，以3030萬元易手，實呎29735元；原業主2005年以約1590萬元買入，帳面獲利1440萬元或91%。

Grosvenor Place 4房近14萬租出

此外，市場消息指，樓齡約60年的西半山康苑，位於高層A室，實用面積2708方呎，3房間隔，以6100萬元易手，實呎21,942元；原業主1990年以約120萬元買入，帳面獲利5980萬元或約50倍。

另外，租賃市場亦轉活，利嘉閣地產分行經理梁志偉表示，淺水灣道117號Grosvenor Place 事隔近半年錄首宗租賃成交，位於低層單位，實用面積1975方呎，4房3套連工人套間隔，以13.8萬元租出，實用呎租約70元。業主2004年以約4873.6萬元購入，租金回報約3.4厘。