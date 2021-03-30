官方樓指按月升0.9% 創7個月新高 未反映春節後旺市 業界料年中重返歷史高峰

明報記者 林尚民

據差估價署最新公布數據顯示，2月份整體私樓樓價指數報384.5點，按月升0.9%，升幅為近9個月新高，數字則創7個月高位，並連升2個月，累升1.13%。事實上，最新整體私樓樓價指數，僅較2019年5月歷史高位396.6點低約3%。其中反映豪宅樓價走勢、實用1076方呎或以上的D及E類大單位，最新樓價指數報321.1點，按月升2.39%，為去年12月錄得2.42%再現升幅。

租金指數連挫3月 累跌2.18%

此外，雖然樓價持續向上，但據差估署公布，2月份整體租金指數報174.6點，按月跌1.02%，連跌3個月共2.18%，有關指數為2016年12月錄得173.6點後新低，預料主要反映年初傳統租賃淡靜市况。各類物業中，實用面積431方呎或以下的A類小型單位，最新報189.9點，按月跌1.35%，並連跌6個月共5.14%，指數跌穿190點大關，為2016年11月後首見。另單月跌幅則以實用753至1075方呎的C類單位最大，最新報151.5點，按月跌1.56%。

豪宅按月升2.4%跑贏大市

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上述數字主要反映1月下旬及2月上旬的實際市况，即春節前一手新盤銷情理想，帶動二手交投同告轉旺，加上疫情於2月初進一步緩和，加快買家趁農曆新年前偷步入市，刺激樓市價量齊升。

距離歷史高位僅約3%

陳海潮續指，疫苗接種及疫情減退等因素，令2月樓價升勢為近9個月以來最大單月升幅，相信下月底公布的3月樓價指數，按月升幅可進一步升至1.5%，預期2021年首季樓價指數將累積上升約2.65%，屆時樓價指數將突破390點大關，而只要次季疫情持續受控，中港通關日子有較明確方向後，次季樓市升勢將更大，樓價指數料年中或以前可重返歷史高位。

另萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文指，受失業率影響，租金仍會受壓，估計租金今年會向下調整約5%，今年樓價表現最終取決於香港經濟情况，以及何時可以與內地通關，若今年下半年中港可以通關，相信內地購買力將湧入香港樓市，估計今年豪宅樓價相對平穩，一般住宅則較平穩或輕微向下調整。