經濟

香港地產

官方樓指按月升0.9% 創7個月新高 未反映春節後旺市 業界料年中重返歷史高峰

【明報專訊】踏入2021年後，樓市價量齊升，差餉物業估價署最新公布，2月份樓價指數報384.5點，除創7個月新高外，按月升0.92%，為近9個月最大升幅，其中作為「樓市火車頭」的豪宅單位，按月升幅更達2.39%，跑贏大市。由於有關數字還未反映春節後旺市，有業界人士預期，樓價指數最快今年中將重返歷史高位。

明報記者 林尚民

據差估價署最新公布數據顯示，2月份整體私樓樓價指數報384.5點，按月升0.9%，升幅為近9個月新高，數字則創7個月高位，並連升2個月，累升1.13%。事實上，最新整體私樓樓價指數，僅較2019年5月歷史高位396.6點低約3%。其中反映豪宅樓價走勢、實用1076方呎或以上的D及E類大單位，最新樓價指數報321.1點，按月升2.39%，為去年12月錄得2.42%再現升幅。

租金指數連挫3月 累跌2.18%

此外，雖然樓價持續向上，但據差估署公布，2月份整體租金指數報174.6點，按月跌1.02%，連跌3個月共2.18%，有關指數為2016年12月錄得173.6點後新低，預料主要反映年初傳統租賃淡靜市况。各類物業中，實用面積431方呎或以下的A類小型單位，最新報189.9點，按月跌1.35%，並連跌6個月共5.14%，指數跌穿190點大關，為2016年11月後首見。另單月跌幅則以實用753至1075方呎的C類單位最大，最新報151.5點，按月跌1.56%。

豪宅按月升2.4%跑贏大市

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上述數字主要反映1月下旬及2月上旬的實際市况，即春節前一手新盤銷情理想，帶動二手交投同告轉旺，加上疫情於2月初進一步緩和，加快買家趁農曆新年前偷步入市，刺激樓市價量齊升。

距離歷史高位僅約3%

陳海潮續指，疫苗接種及疫情減退等因素，令2月樓價升勢為近9個月以來最大單月升幅，相信下月底公布的3月樓價指數，按月升幅可進一步升至1.5%，預期2021年首季樓價指數將累積上升約2.65%，屆時樓價指數將突破390點大關，而只要次季疫情持續受控，中港通關日子有較明確方向後，次季樓市升勢將更大，樓價指數料年中或以前可重返歷史高位。

另萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文指，受失業率影響，租金仍會受壓，估計租金今年會向下調整約5%，今年樓價表現最終取決於香港經濟情况，以及何時可以與內地通關，若今年下半年中港可以通關，相信內地購買力將湧入香港樓市，估計今年豪宅樓價相對平穩，一般住宅則較平穩或輕微向下調整。

相關字詞﹕林浩文 陳海潮 租金指數 樓價指數 差餉物業估價署

上 / 下一篇新聞

中概股風暴燒至環球大銀行 各行查倉追收孖展 野村料損失156億
中概股風暴燒至環球大銀行 各行查倉追收孖展 野村料損失156億
掉期交易惹禍 投行自食其果
掉期交易惹禍 投行自食其果
內房撐起港股保不失
內房撐起港股保不失
信貸減值改善 郵儲行多賺5.4％勝預期
信貸減值改善 郵儲行多賺5.4％勝預期
京東健康虧損擴大16.7倍 不派息
京東健康虧損擴大16.7倍 不派息
比亞迪純利增1.6倍 預告首季純利逾兩億
比亞迪純利增1.6倍 預告首季純利逾兩億
彭博：港交所目標年底首隻SPAC掛牌 消息指已有初步框架 涉修改條例需時或較長
彭博：港交所目標年底首隻SPAC掛牌 消息指已有初步框架 涉修改條例需時或較長
B站港首掛潛水7% 「頭槌飛」連息蝕10萬
B站港首掛潛水7% 「頭槌飛」連息蝕10萬
捷克首富墜機身亡 身家1023億
捷克首富墜機身亡 身家1023億
申洲去年純利持平 增派末期息一成
申洲去年純利持平 增派末期息一成
安樂工程去年盈利增23%
安樂工程去年盈利增23%
官媒批「紙上造車」 恒大汽車挫7％ 公司回應：恒馳汽車4月亮相
官媒批「紙上造車」 恒大汽車挫7％ 公司回應：恒馳汽車4月亮相
證監會警告：GT Steel豐城控股股權過集中
證監會警告：GT Steel豐城控股股權過集中
消費者多留在家 捷榮增入屋產品
消費者多留在家 捷榮增入屋產品
財庫局：強積金供款維持現水平
財庫局：強積金供款維持現水平
VISA接受加密貨幣支付結算 比特幣升穿5.8萬美元
VISA接受加密貨幣支付結算 比特幣升穿5.8萬美元
英倫銀行擬設關卡 阻銀行業遷移歐盟
英倫銀行擬設關卡 阻銀行業遷移歐盟
著名基金警告：美刺激措施威脅牛市
著名基金警告：美刺激措施威脅牛市
張兆聰：舊經濟強勢 中建材有重估空間
張兆聰：舊經濟強勢 中建材有重估空間
劉宇亮：市場風格撤換明顯 加注內房內地券商
劉宇亮：市場風格撤換明顯 加注內房內地券商
徐家健：被忽略的城規霸權
徐家健：被忽略的城規霸權
薛偉傑：直播帶貨KOL辛巴復出 內地規管雷聲大雨點小
薛偉傑：直播帶貨KOL辛巴復出 內地規管雷聲大雨點小
技術取勝：深高速向上突破
技術取勝：深高速向上突破
何民傑：貨真價實自由港 不受政治因素干預
何民傑：貨真價實自由港 不受政治因素干預
劉思明：內房股慎後勁不繼 物管股更值博
劉思明：內房股慎後勁不繼 物管股更值博
周顯：股票要爆升 貨乾最重要
周顯：股票要爆升 貨乾最重要
湯文亮：大哥與帶頭大哥
湯文亮：大哥與帶頭大哥
元朗本月價量齊升 二手266宗創10年高
元朗本月價量齊升 二手266宗創10年高
富豪酒店范統：尚瓏特色戶呎價有力逾4萬大關
富豪酒店范統：尚瓏特色戶呎價有力逾4萬大關
福晟停牌 傳7.9億沽企廣料蝕5億
福晟停牌 傳7.9億沽企廣料蝕5億
香島特色戶6280萬沽 9個月來首宗成交
香島特色戶6280萬沽 9個月來首宗成交