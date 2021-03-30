劉宇亮：市場風格撤換明顯 加注內房內地券商

舊經濟股明顯跑贏

到3月下旬，市况有回穩迹象，是止跌，卻未言回升。但有一點可以肯定的是市場風格撤換，舊經濟股明顯跑贏。

3月同樣是港股業績高峰期，從績後表現可見，新經濟股代表如美團（3690）、小米（1810）、騰訊（0700），業績後股價表現未有起色，美團在績後一日更下跌了7%。

相反，筆者在前兩星期本欄均有提到的內房、內地券商板塊，在業績公布後均錄得大升，如兩藍籌內房，龍湖（0960）、中海外（0688）均大升6%。明顯地港股回調後，估值回歸均值，資金在追逐舊經濟板塊 。券商股同樣基本面向好，業績後龍頭券商均錄大升，估值有望獲得修復。中國證監會在3月中旬發布新規，降低對證券公司主要股東的要求，令新進股東門檻下降，亦提升證券公司股權流動性，券商板塊很可能會有一浪升勢。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]