著名基金警告：美刺激措施威脅牛市

【明報專訊】著名對冲基金Citadel創辦人格里芬（Ken Griffin）警告，美國政府的大規模刺激經濟措施，將導致散戶瘋狂交易在未來數周重現，但經濟刺激措施所帶來的通脹上行壓力，將對美股牛市構成威脅。他表示，聯儲局的巨額買債措施及美國政府加碼刺激，可能令美國擺脫通脹乏力的狀態，同時吸引更多散戶入市，但這預示着一個棘手的問題，就是當散戶及被動型指數基金在股市佔據更主導的地位時，部分資產的價值可能變得更脫離現實。
指美或擺脫通脹乏力狀態
今年初散戶向華爾街掀起挾空倉大戰期間，一度限制散戶購入GameStop（GME）等熱炒股票的網上股票交易平台Robinhood與Citadel之間關係密切，引起利益衝突的爭議。業界的操作可能面臨更多規管之際，格里芬對前景大致持樂觀態度。他認為散戶交易令更多美國人從美國股市獲益，但他警告通脹增長加快會加劇債市的沽壓，可能導致股市暴跌，並導致散戶蒙受損失。
德銀此前的調查顯示，美國散戶計劃把政府派發的1400美元支票約37%的金額投資於股市。不過，摩通的報告表示，美國新一輪刺激措施對散戶投資活動的推動作用，不及上一輪明顯，預計大部分散戶會把資金投入現金資產、ETF及細價股，較少資金將流入科技股及比特幣等投機領域。