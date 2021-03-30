著名基金警告：美刺激措施威脅牛市

指美或擺脫通脹乏力狀態

今年初散戶向華爾街掀起挾空倉大戰期間，一度限制散戶購入GameStop（GME）等熱炒股票的網上股票交易平台Robinhood與Citadel之間關係密切，引起利益衝突的爭議。業界的操作可能面臨更多規管之際，格里芬對前景大致持樂觀態度。他認為散戶交易令更多美國人從美國股市獲益，但他警告通脹增長加快會加劇債市的沽壓，可能導致股市暴跌，並導致散戶蒙受損失。

德銀此前的調查顯示，美國散戶計劃把政府派發的1400美元支票約37%的金額投資於股市。不過，摩通的報告表示，美國新一輪刺激措施對散戶投資活動的推動作用，不及上一輪明顯，預計大部分散戶會把資金投入現金資產、ETF及細價股，較少資金將流入科技股及比特幣等投機領域。

（綜合報道）

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