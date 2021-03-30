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英倫銀行擬設關卡 阻銀行業遷移歐盟

【明報專訊】倫敦的歐洲最大證券交易中心地位被阿姆斯特丹取代之際，英倫銀行正設法制止脫歐後英國銀行業務向歐盟遷移。《金融時報》引述知情人士稱，英倫銀行要求銀行業將英國的職位或業務轉移至歐盟前，尋求英倫銀行批准，以維持英國金融業穩定。英國政界及監管機構正憂慮，歐盟試圖以監管為由，促使過多的金融業職位由英國轉移歐盟，搶佔英國原有的金融服務業務，令英國金融業流失職位及稅收。

轉移職位業務須經批准

歐盟監管機構認為，銀行業不能僅在歐盟經營掛名的企業，把高級管理層、交易員及合規人員留在倫敦。《金融時報》引述知情人士稱，英倫銀行認為歐洲央行的要求，超出了審慎監管的範圍，因此提出倫敦的銀行業在轉移職位及業務前，須尋求英倫銀行的批准。

不過英倫銀行的新措施，被國際銀行家批評是權力「過度擴張」，恐金融業在英倫銀行與歐洲央行的拉鋸戰中受困。英倫銀行的新要求，不僅適用於英國和歐盟的銀行，還適用於來自美國或瑞士等第三國的銀行。這些銀行過去以以倫敦為基地，獲取歐盟的金融業務准入。

一名駐倫敦的美國銀行高層向《金融時報》稱，向英倫銀行通報業務安排是一回事，而銀行的業務安排須事先尋求英倫銀行的批准又是另一回事。

倫敦股票交易額1月被阿姆斯特丹超越

金融業界恐英國與歐盟就金融業務談判期間，緊張關係加劇。歐盟與英國上周同意一份金融業合作備忘錄，以設定監管合作框架，不過這不代表歐盟會給予英國銀行業在脫歐前享有的歐盟市場准入待遇。倫敦金融業自今年1月失去歐盟的市場准入地位後，其1月的股票日均交易額已降至86億歐元，被阿姆斯特丹的92億歐元日均交易額所超越。

儘管倫敦流失了大量的歐元計價股票及衍生品交易，但大部分金融業職位尚未受到影響。安永估計，英國金融業約有7600個職位及1.3萬億鎊（約13.9萬億港元）的資產轉移到歐盟。

（綜合報道）

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