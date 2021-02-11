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VISA接受加密貨幣支付結算 比特幣升穿5.8萬美元

【明報專訊】加密貨幣的使用漸趨普遍。國際信用卡組織VISA宣布，將接受與美元掛鈎的加密貨幣USD Coin（USDC）支付結算。USDC是加密貨幣平台Coinbase與高盛投資的支付初創公司Circle所開發的數碼穩定幣，與美元作1兌1掛鈎，流通量在美元穩定幣中排名第二，僅次於USDT。VISA已跟加密貨幣交易平台Crypto.com合作推出試驗計劃，並準備於今年稍後向更多合作伙伴提供基於以太坊區塊鏈的USDC交易結算服務。雖然VISA提供的結算選擇是穩定幣，但此消息仍利好加密貨幣，刺激比特幣價格在香港時間周一下午由5.5萬美元左右，升穿5.8萬美元。

通脹預期持續升溫，美國10年期國債孳息昨晚逼近1.7厘。受Archegos Capital基金斬倉潮影響（詳見B1版），美股三大指數及銀行股早段下滑。疑與斬倉潮有關的媒體股ViacomCBS及Discovery在上周承受巨大沽壓後，昨早段續跌。

以USDC穩定幣做支付結算

根據目前的VISA結算流程，如果客戶選擇以Crypto.com發行的VISA卡購物，客戶的加密貨幣錢包內的數碼貨幣，需被轉換成法定貨幣（Fiat currency）存入銀行帳戶，再電匯給VISA做結算交易，但這做法增加了交易的成本和複雜性。VISA的最新措施，是以USDC穩定幣做支付結算，以省卻由數碼貨幣轉換成傳統貨幣的繁雜程序。

VISA表示，已跟數碼資產銀行Anchorage合作，在本月完成首宗由Crypto.com轉帳至VISA設於Anchorage以太坊區塊鏈地址USDC交易。Anchorage已於今年初獲美國貨幣監理署（OCC）有條件批准成為美國首家全國數碼資產銀行。

VISA：消費者加密貨幣需求增加

VISA加密貨幣負責人謝菲爾德（Cuy Sheffield）表示，留意到全球消費者對獲取、持有及使用加密貨幣的需求增加，VISA的合作伙伴也有需要為消費者建構相關產品。

VISA準備增設加密貨幣結算選項之際，愈來愈多金融機構及銷售平台接納加密貨幣。VISA的競爭對手萬事達卡（Mastercard）在上月亦宣布，將於今年稍後把部分加密貨幣納入其支付系統。紐約梅隆銀行（BNY Mellon）也表示，將代表其資產管理的客戶，持有或轉讓比特幣，並發行其他虛擬貨幣，以成為首家為客戶提供綜合數碼資產服務的國際銀行。

貝萊德將比特幣期貨納入基金

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock），亦將比特幣期貨納入旗下兩隻基金。此外，特斯拉（Tesla）上月披露購入價值15億美元的比特幣，並在本月宣布美國客戶可透過比特幣買車。迹象顯示，加密貨幣開始成為投資組合常規部分，商業應用愈趨廣泛。

（綜合報道）

[國際金融]

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