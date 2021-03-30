經濟

官媒批「紙上造車」 恒大汽車挫7％ 公司回應：恒馳汽車4月亮相

【明報專訊】官媒《新華社》廣東分社周日（28日）發表評論文章劍指新能源車行業亂象，文中更特別點名提到恒大汽車（0708），指其市值高達5000億元卻一車未售，純粹「紙上造車」。恒大汽車昨日股價受壓，公司回應表示，旗下恒馳汽車將4月亮相，認為文章泛指整個行業，非針對單一公司，冀外界不要過分解讀。

明報記者 陳子凌

被點名的恒大汽車昨日最多跌15%，收報58.6元，跌幅收窄至6.98%。《新華社》廣東分社昨日在一篇《這些毛病，得治！——聚焦新能源汽車行業發展隱憂》評論文章中表示，新能源車作為十四五規劃的戰略性新興產業之一，現時卻存在「產品指標注水（誇大）還甩鍋（將責任歸咎於）客戶」、「企業還沒賣一輛車市值就幾千億」等問題，成為制約行業進一步健康發展的隱憂。

質疑公司市值5000億 未有售車

文中亦批評，新能源車的市場潛力，催生出部分「紙上造車」的車企，其中有點名恒大汽車，質疑公司市值5000億元，是港股中僅次比亞迪（1211）的第二大車企，但至今仍未有一款車型量產在售。剛公布的去年業績亦顯示，來自新能源汽車業務的收入只佔1.2%，餘下98.8%收入是與車無關的醫療美容、健康管理。文章還引述金融業人士形容，產能和市值的巨大反差，表明新能源汽車行業在資本市場上存在一定程度的估值虛高，很容易形成投資過熱。

恒大汽車：針對行業 非單一公司

就官媒文章內容，恒大汽車回應表示，那是一篇關於整個新能源汽車行業的文章，裏面只提了一句恒大汽車，文中亦並非只寫恒大汽車，希望外界不要過分解讀。

同時，公司亦指出，將於4月在上海舉辦車展，屆時恒馳汽車即將亮相，為未來銷售作好準備。

除了恒大汽車，該篇文章亦有點名其他車企，包括Tesla此前新車斷電事件企圖把責任歸咎國家電網；理想汽車意圖掩飾產品設計缺陷。此外，也批評部分地方政府盲目爭相引進新能源汽車項目，變相造成行業只追求浮誇表面，缺乏真正市場需求和技術。

另外，恒大汽車母公司中國恒大（3333）昨日公布，旗下房產及汽車中介網上交易平台房車寶引入多名戰略投資者，出資金額合共163.5億元人民幣，預計合共持有房車寶10%股份，做法與去年分拆恒大物業（6666）上市前引入投資者如出一轍。

旗下房車寶引入多名戰略投資者

而投資者當中，包括中信資本、鄭家純家族旗下公司等。而據彭博社引述知情人士報道，房車寶考慮最快今年第四季在美國上市，目前估值約為1300億元。

相關字詞﹕過分解讀 紙上造車 恒大汽車 新華社

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