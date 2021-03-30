申洲去年純利持平 增派末期息一成

受累「新疆棉花」 股價7日跌15.7％

集團去年收入按年升1.61％至230.31億元。毛利按年升4.63％至71.95億元，毛利率達31.2％，按年升0.9個百分點。申洲國際是不少國際服裝及運動品牌的代工商，如Uniqlo、Nike和Adidas等，因此上周一度受新疆棉事件影響而大跌。按產品類別劃分，去年收入佔比最高的運動類產品受疫情影響銷售，收入按年跌2.3％至159.41億元，休閒類按年跌16.84％至44.81億元，內衣類則升28.66％至10.33億元，包括口罩產品的其他針織品收入按年大升9.32倍至15.76億元。

越南基地產量佔五成

集團今年的主要投資仍在東南亞的廠房，集團表示，越南面料工廠之產能進一步提升，於越南基地之面料實際產量已佔集團約五成。

越南之第二成衣工廠員工人數由年初之約3000名增加至年底約6400名；柬埔寨新成衣工廠之第一期項目已於去年10月正式投產，於年底累計招聘員工約3100名。年內，越南和柬埔寨生產基地為集團貢獻了近四成之成衣產能。