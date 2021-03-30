捷克首富墜機身亡 身家1023億

旗下公司2019年曾申來港上市

據《福布斯》資料，凱爾納是捷克首富，其身家去年達到約132億美元（約1023億港元），規模與「大劉」劉鑾雄約135億美元（約1046.25億港元）接近。同時，凱爾納亦是中國最大消費金融公司捷信集團（Home Credit）的實際控制人，間接持有集團91.1%股權。

PPF是中東歐地區最大的國際投資集團，由1991年成立，業務包括銀行、保險和消費金融服務、私募股權投資等，業務涵蓋中東歐、俄羅斯及亞洲地區。

捷信集團是PPF旗下全資子公司，據知曾於2019年7月申請來港上市，但同年底宣布，因應香港市况波動，加上當時公司資本充足，尚不需要通過上市保持業務增長，故決定擱置赴港上市計劃。

捷信集團去年收入跌24.7%

資料顯示，捷信集團去年收入按年下跌24.7%至31.99億歐元（約293.03億港元），全年表現由盈轉虧5.84億歐元（約53.49億港元），在中國市場的放款額按年下跌64.4%至40.24億歐元（約368.60億港元）。