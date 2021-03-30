經濟

捷克首富墜機身亡 身家1023億

【明報專訊】捷克首富日前空難逝世，享年56歲。東歐大型投資及金融集團PPF昨天證實，其創辦人兼大股東凱爾納（Petr Kellner）於美國時間上周六（27日）晚，在美國阿拉斯加州南部克尼克冰川地區一架觀光直升機墜毁事故中遇難。

旗下公司2019年曾申來港上市

據《福布斯》資料，凱爾納是捷克首富，其身家去年達到約132億美元（約1023億港元），規模與「大劉」劉鑾雄約135億美元（約1046.25億港元）接近。同時，凱爾納亦是中國最大消費金融公司捷信集團（Home Credit）的實際控制人，間接持有集團91.1%股權。

PPF是中東歐地區最大的國際投資集團，由1991年成立，業務包括銀行、保險和消費金融服務、私募股權投資等，業務涵蓋中東歐、俄羅斯及亞洲地區。

捷信集團是PPF旗下全資子公司，據知曾於2019年7月申請來港上市，但同年底宣布，因應香港市况波動，加上當時公司資本充足，尚不需要通過上市保持業務增長，故決定擱置赴港上市計劃。

捷信集團去年收入跌24.7%

資料顯示，捷信集團去年收入按年下跌24.7%至31.99億歐元（約293.03億港元），全年表現由盈轉虧5.84億歐元（約53.49億港元），在中國市場的放款額按年下跌64.4%至40.24億歐元（約368.60億港元）。

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