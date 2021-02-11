經濟

彭博：港交所目標年底首隻SPAC掛牌 消息指已有初步框架 涉修改條例需時或較長

【明報專訊】大熱另類上市途徑SPAC（特殊目的收購公司）於亞洲來勢洶洶。本月初財政司長陳茂波開聲，要求港交所、證監會研究SPAC，不足1個月已再有新進展。彭博社昨日引消息報道，港交所（0388）今年6月就SPAC上市框架進行公眾諮詢，目標年底前有首隻本地SPAC掛牌。惟有市場人士質疑，時間表似太過緊迫，未必足夠回應市場意見。有消息人士則向本報表示，制度仍有大量定義要解釋，實際需時恐怕較長。

明報記者 馬迪帆、陳偉燊

有熟悉上市委員會運作消息人士表示，委員會目前正審閱初步SPAC 框架，但估計仍需要作出諸多改動。該名人士表示，若要引入SPAC，預料難以效仿早前為創新科技公司改例時，在《上市條例》內引入一個新章節來解決，而是要就細節做大量修改。他舉例指出，「現金公司」、「反收購」等定義均要重新釐清。惟彭博報道則稱，港交所擬在保留現時上市渠道、反收購的同時，在此之上引入SPAC架構。

報道續稱，該所擬要求SPAC亦要符合首次公開發售（IPO）要求，並對發起人資格作出限制。

擬要求SPAC符合IPO要求

港交所於2015年起打擊殼股活動，兩年前更明刀明槍修訂《上市條例》，收緊「反收購活動」監管，限制公司轉手後，買方不可於36個月內出售原有業務。該所亦要求公司有足夠資產及業務運作，兩項兼備才可維持上市地位。而SPAC為純現金公司，集資掛牌後才尋找目標收購企業。換言之，SPAC制度已與2019年修例相悖。有資深會計界市場人士坦言，港交所做法無異於態度「U-turn」，料諮詢應給出充足時間，才能說服市場。他亦表示，現時港交所制度已頗具吸引力，引入SPAC 就算可吸生意，但也僅是「人有我有」。

與2019年修例相悖 做法「U-turn」

SPAC更可能成為又一次港星之爭。新交所行政總裁羅文才今年2月率先表示，希望本季度開始諮詢，年內便有SPAC掛牌，與本次外電報道的港交所目標「不謀而合」。不過，兩地修例需時，而城中名人多已在美國申請發起SPAC。上周三（24日）新世界（0017）執行副主席兼總經理鄭志剛便申請組建SPAC上市，集資3億美元，目標是尋求醫療、消費及科技行業的大中華公司。而本月中，內地富豪如李寧、阿里（9988）聯合創始人謝世煌亦先後為自家SPAC籌資。

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