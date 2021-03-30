比亞迪純利增1.6倍 預告首季純利逾兩億

每股派0.148元 按年增1.4倍

單計第四季收入達515.75億元，按季升15.85％，純利按季跌53.16％至8.21億元，但按年升近20倍。

比亞迪昨日績前收報171.1元，全日跌3.33％，成交額達13.92億元。年內，汽車及汽車相關產品業務收入按年升32.76％至839.93億元，手機部件、組裝業務收入按年升12.48％至600.43億元。比亞迪汽車總產量按年跌5.08％至43.20萬輛，總銷量達39.46萬輛，按年跌3.62％，當中新能源汽車銷量按年跌12.52％至16.29萬輛。比亞迪表示，去年7月推出的「漢」車型的轎車，是使用自家研發的「刀片電池」，成為內地首款月銷破萬的高端C級轎車。

「漢」車型轎車月售逾萬

比亞迪昨日更預告，受惠「漢」車型的新能源乘用車持續熱銷，料今年第一季度純利約2億至3億元，按年約升77.56％至166.34％。每股盈利介乎0.06至0.09元，較上年同期的0.02元，按年大增2倍至3.5倍。

集團表示，受惠內地經濟發展穩定下，延續新能源汽車的增長優勢。燃油車方面，車型「宋Plus」的大賣，助傳統車銷量繼續保持較快增長。集團又稱，受上游原材料價格波動影響，汽車業務盈利仍有待提高。