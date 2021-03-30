京東健康虧損擴大16.7倍 不派息

收入毛利大增近八成

期內，京東健康收入按年增長78.8％至193.83億元。按商品或服務類型劃分，醫藥和健康產品銷售按年增加77.8％至167.74億元；市場、廣告及其他服務收入按年增加85.4％至26.1億元。毛利按年增加74.9％至49.17億元。

截至去年12月底，京東健康的零售藥房已經擁有超過2000萬種商品，在線平台上擁有超過1.2萬家第三方商家。通過和京東物流的合作，集團在全國範圍內共有14個藥品專用倉庫和超過300個非藥品倉庫。依託專用倉庫展開的O2O服務「京東藥急送」已覆蓋全國超過300個城市，為用戶提供次日達、當日達、30分鐘、「7×24小時」的送藥服務。

京東健康同時宣布人事變動，由於各自須在其他業務方面花費更多的時間及精力，非執行董事李婭雲及黃文藝雙雙辭職。前者同時辭任薪酬委員會成員，由張雱接任；後者亦辭任審計委員會及提名委員會成員，由張吉豫接任。