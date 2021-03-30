信貸減值改善 郵儲行多賺5.4％勝預期

向母企增發逾54億股 涉300億

郵儲行淨利息收入按年升4.41％至2533.78億元，淨利息收益率為2.42厘，按年跌0.11厘，淨手續費收入為164.95億元，按年升12.8％。不良貸款率升0.02個百分點，至0.88％。核心一級資本充足率為9.6％，按年跌0.3個百分點，該行同日宣布建議擴大註冊資金，向母公司郵政集團以每股5.5元人民幣增發54.05億股，涉資300億元，完成後郵儲銀行持股將由65.34％增至67.37％。

此外，建設銀行去年淨利息收益率按年下跌0.13厘至2.19厘，但較首3季的2.13厘改善。行長王江表示，淨息差在第四季按季穩定，展望今年貨幣政策靈活適度，部分政策回復日常，預期今年貸款利率平穩或適度下降，存款利率受定期化影響而有上揚趨勢。他指出，今年淨息差管理有難度，但整體可保持平穩。

建行副行長：房貸新例影響小

人民銀行去年底要求銀行減低房地產貸款集中度，建行副行長呂家進表示，該行房地產開發貸款佔整體貸款比例低。個人按揭佔比略超要求，他表示措施過渡期充裕，新規對新增貸款規模的影響小，現存超標部分會逐年消化。