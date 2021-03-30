經濟

內房撐起港股保不失

【明報專訊】美國中概股急跌，連累本港中資股及科技股下挫，尤其是第二上市股份。首日掛牌的嗶哩嗶哩（9626）跌破招股價，上周掛牌的百度（9888）昨日再跌4.95％至203.4元，在港掛牌以來已累跌19％。港匯昨日亦跌穿7.77水平，見逾1年低（見圖）。截至昨晚11時，恒指夜期報28,437點，高水99點，港匯報7.7726。

港匯跌穿7.77逾1年低

其他科技股亦挫，快手（1024）及微盟（2013）跌逾5％，美團（3690）績後跌7％。騰訊（0700）跌1.3％。小米（1810）晚上發布新產品前，午後由升轉跌，收報25.05元，下跌1.38％。拖累科指收報7981點，下跌1.83％跑輸大市。國指亦跌0.21％，報10,942點。

恒指上周收復100天線後，昨日走勢反覆靠穩，早段最多升150點至28,484點，下午一度倒跌最多204點至28,132點，至尾市拉回力保不失，收報28,388點，僅升1點。主板成交1903億元。

恒指保不失，因內房及內銀股上升。龍湖（0960）升6.95％，華潤置地（1109）及中海外（0688）績後大漲，潤地升4.2％破頂，收報40.8元，中海外升6.3％。另外盈利表現好過市場預期的內銀亦上升，建設銀行（0939）和工商銀行（1398）分別升3.25％和2.76％。

港股通昨日淨流入9.35億元，騰訊錄得4.16億元淨買入，上周受惠新疆棉事件的安踏（2020）錄3.61億元淨買入，不過其股價昨日回吐3.43％。本港疫情持緩放緩，政府放寬防疫措施，利好商場股，九倉置業（1997）升2.1％。

相關字詞﹕內銀股 內房股 美團 防疫措施 恒指 港股

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