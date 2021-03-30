經濟

掉期交易惹禍 投行自食其果

【明報專訊】對冲基金Archegos Capital被斬倉事件禍延大型銀行，野村美國分部可能虧損20億美元（約156億港元），更有可能影響財報表現；瑞信亦稱可能會給該行首季業績帶來「很大而且實質的影響」。但單憑韓裔基金經理Bill Hwang一己之力，可以一日之間令國際投行輸掉一季甚或更多的利潤，某程度上也是投行本身造成的惡果，現在親自承受而已。

以掉期交易融資 毋須披露持倉

據彭博社引述知情人士稱，在每年高達千萬美元的佣金面前，投行都樂於為Bill Hwang提供數以十億美元計的信貸服務，從而讓他能夠以驚人的高槓桿押注中概股。而相當一部分槓桿，是投行通過掉期交易提供。

以掉期交易提供資金，這意味着Archegos Capital不必在美國證交會的監管文件中披露其持倉情况，因為相關頭寸已經列入銀行的資產負債表當中。因此，利用這種方式，Archegos Capital持有多家公司的實際股權都在10％以上，但不用受到有關信息披露和利潤的額外監管。

投行風險管理不足 非監管漏洞

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，掉期交易確實可以避過監管部門，不過本身屬有抵押借貸，從今次事件來看，本來是金融機構與金融機構之間的交易，但借貸方與貸款方有沒做好份內的風險管理，尤其是在高槓桿之下，是否有充分評估承受能力。因此，今次更多是投行風險管理有所不足所造成的個別事件，而非監管制度存在漏洞。

據彭博報道，日本金融廳一名官員已表示，一旦野村解決了美國分部的損失及後續影響，日本金融監管機構將可能探討野村的風險管理和其他問題。

相關字詞﹕風險管理 自食其果 掉期交易

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