經濟

中概股風暴燒至環球大銀行 各行查倉追收孖展 野村料損失156億

【明報專訊】盛傳韓裔投資者Hwang Sung Kook（下稱Bill Hwang）旗下對冲基金Archegos Capital遭斬倉以致爆煲，最新發展是環球大型銀行人人自危，紛紛查倉並追繳孖展，以減低在事件中的風險及損失。日資大行野村昨早公布，因一名客戶而蒙受20億美元（約156億港元）的潛在損失；瑞信亦直指一名「美國對冲基金客戶」因孖展違約，對該行有顯著影響。據外電表示，造成上述兩家銀行有重大損失的元兇正是Bill Hwang，而德銀、高盛、大摩等大行亦牽涉在內。

美證交會表關注 「與市場保持溝通」

美國證交會（SEC）昨晚表示，正關注及監視Archegos的事件，並會就事件與市場參與者保持溝通。

野村昨早公布，表示可能因與一家美國客戶的交易而蒙受重大損失，以截至3月26日市價計算，對這名客戶的申索金額估計約為20億美元。野村證券目前正在評估可能損失的程度，這取決於交易的平倉和市場價格波動。20億美元對野村而言有重大的影響，相當於其大半年的盈利，截至去年12月底的首3季，其利潤約為23億美元。野村在日本股市昨日大跌16.3％，創下該股最大單日跌幅紀錄。

瑞信昨日亦公布，一家位於美國的對冲基金上周出現孖展違約，隨着該基金無法滿足某些孖展金的要求，瑞信及其他銀行正把現有的倉位在市場上平倉，目前尚未能了解實際虧損規模，可能對集團首季業績有重大影響，事件或足以影響該行本月初預告的正面業務走勢。瑞信更透露，事件還牽涉「一定數量的銀行」。瑞信在瑞士的股價昨晚最多曾跌近17％。

雖然野村及瑞信沒有透露涉事客戶的名字，但據彭博社、路透社及英國《金融時報》其後均引述消息稱，野村及瑞信的聲明都與Bill Hwang的Archegos Capital有關，且瑞信因此事的虧損可能高達40億美元（約312億港元）。

中概股未止跌 跟誰學早段再挫12％

Archegos Capital一直以高槓桿押注霧芯（RLX）及騰訊音樂（TME）等中概股，惟上周多隻股份急瀉，引發它被銀行「call孖展」。騰訊音樂昨日宣布10億美元的股份回購計劃，昨晚美股早段彈升7％後倒跌，多隻中概股普遍仍未止跌，跟誰學（GSX）再跌12.5％，霧芯則反彈一成。

Archegos爆煲引發火燒連環船，傳波及多家投行，據報高盛、摩根士丹利、德銀及瑞銀都有為該基金提供融資。上述4家銀行表示不回應事件，或至截稿前未有回應。不過據了解，德銀提供融資的金額不大，暫未有造成損失。高盛向客戶表示，高盛提供給Archegos的貸款有充分抵押，而高盛也是最早開始減少風險敞口的銀行之一。

明報記者 廖毅然、陳子凌

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