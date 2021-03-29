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活用扣稅年金增回報

【明報專訊】香港人平均壽命全球最長，退休期亦因而較長，故要盡早為退休生活做好部署，政府為吸引大家及早預備退休金，推出俗稱「扣稅年金」的合資格延期年金保單（QDAP），投保人最高每年可獲6萬港元的稅務扣除額，頗受納稅人歡迎。踏入稅季，大家在3月31日前成功投保也可以用作扣稅。如果將節省的稅項納入回報計算，QDAP的回報率將進一步提高，尤其對於高薪的納稅人，扣稅效應就更明顯。所謂回報，可分為保證及非保證的預期回報，涉及不同程度的的風險。

明報記者 龍彩霞

10Life發表報告表示，延期年金產品分為供款期、累積期及年金領取期（或簡稱年金期）三個階段。根據保監局的指引， QDAP產品供款期最少5年，年金期最短10年，以及年金領取人須年屆50歲或以上，方可開始提取年金。假設投保人45歲開始供款，每年供款7800美元（約等於6萬港元，即每年最高免稅額），預期於65歲退休，期望於退休較早階段（ 65歲至75歲）獲得年金收入，好讓在退休後的黃金十年，享受人生、多去旅行，增廣見聞。 現時市場上QDAP的供款期、年金期、年金開始年齡皆不盡相同，大家在選擇時要貨比三家 。當衡量QDAP的回報時，我們會計算產品的內部回報率（Internal Rate of Return，IRR，可理解為年度化後的回報率），並且分為保證及預期回報。先說保證，這是保險公司必須履行的回報，具合約保證，對於退休規劃非常重要。讀者需一併留意年金開始年齡及年金期，才可知道那些歲數有年金收入。

忠意容許受保人改入息期開始年齡

除了保證回報，保險公司通常標榜看似更吸引的預期回報，當中包括非保證成分，實際派發多少，受保險公司的投資表現、分紅政策及經濟環境等多個因素影響。雖然多數延期年金提供不同的入息期選項，但客戶通常需要在投保時選定，保單中途不可轉變入息期。現時，有些保險公司嘗試給予受保人更多的入息期彈性，例如忠意保險QDAP容許受保人於保單生效後，更改年金入息期開始年齡（可介乎50至80歲，且已繳所有保費），如果受保人想早點退休，也可早點開始收取年金。不過，由於累積期有變，其保單價值及回報率亦將有所調整。延期年金是中長線的保險產品，大家需確保足夠的供款能力，避免早期退保所導致的損失。

富衛最早可51歲開始收取年金

富衛香港早前推出合資格延期年金保單（QDAP）「盈．歲悅延期年金計劃」，該計劃選擇5年或10年的保費供款年期，以及10年或20年的年金期，最早可於51歲便開始收取年金，而總回本期更可短至8年。與此同時，若客戶因就業情况轉變而未能繳交保費，此計劃亦可延長保費繳付寬限期至365日；而該計劃亦提供多種身故權益支付安排，為他們帶來額外保障。富衛大中華區首席市務總監謝振國接受訪問時表示，由於疫情關係客戶對醫療及退休關心度有所提升。現時香港與內地及澳門未有通關，客戶及保險從業員會面減少，幸而澳門與內地通關較便捷，投保者可以透過澳門投保，他表示，未來客戶在大灣區想投保香港保險計劃也可以，但FWD發展電子商貿已有一段時間，早前推出其eServices流動應用程式，推出全港首創的即時理賠支付服務，受保人可選擇透過「轉數快」快速支付系統（FPS）或7-Eleven便利店，於索償申請獲批核後即可獲取賠款。

eServices流動應用程式 索償獲批即收款

富衛的即時理賠支付服務現適用於3000元以內、人壽保險業務的個人意外索償，涵蓋各類意外治療開支，包括跌打、針灸、脊醫、物理治療、註冊醫生到診、職業治療、牙科等。最新更加入住院入息及住院索償。而線上投保也可以涵蓋VHIS及危疾等簡單產品，但複雜產品會透過3600個保險從業員銷，未來會與銀行合作銷售產品 。

[退休綢繆]

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