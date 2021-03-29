新屯中均呎逼1.2萬 2年新高

明報記者 歐陽慧恩

中原分區營業經理鍾宏遠表示，新屯門中心7座極高層H室，實用面積597方呎，3房間隔，以710萬元成交，做價創屋苑新高，實呎11893元。原業主1995年182萬元買入單位，持貨26年，帳面獲利528萬元或2.9倍。屋苑連月來交投不俗，由於減價盤源逐漸減少，預料屋苑今年上半年樓價將有較明顯升幅，但下季成交量或將放緩。

樓市熾熱，部分名人亦趁機沽貨。土地註冊處顯示，原名徐家豪的毛記葵涌（1716）創辦人林日曦，其妻蔡明麗持有的屯門龍珠島龍珠花園D座頂層單位，實用1083方呎，3房間隔，本月初登記以1000萬元售出，實呎9233元。蔡明麗2017年7月949.8萬元購入，持貨不足4年，帳面獲利50.2萬元或5.3%，惟扣除使費後，預料平手離場。

黃心穎千萬沽天寰 4年帳賺近兩成

「安心事件」發生接近兩年，市場消息表示，事件女主角黃心穎近日沽出名下的啟德天寰2座低層B室，單位實用504方呎，2房間隔，原以1050萬元放售，新近減價至約1000萬元售出，實呎19,841元，據知較同類單位市價低約一成水平。黃心穎2017年855萬元購入，持貨不足4年，帳面獲利145萬元或17%

新城市廣場2房千萬破頂

部分屋苑亦錄得高價成交，中原高級資深區域營業經理馮澤源指出，沙田新城市廣場新錄5座中層B室易手，實用583方呎，2房間隔，近日以1000萬元售出，成交價創同類單位新高，實呎17153元。屋苑對上一次2房最高價紀錄於2018年4月錄得，當時成交價970萬元，即上述新成交價，比舊紀錄推高30萬元或3%。原業主2013年638萬元購入單位，持貨約8年，帳面賺362萬元或57%。

綠悠雅苑綠表2房730萬平紀錄

市場消息稱，青衣「置安心」屋苑綠悠雅苑，新近錄得一宗追平屋苑2房綠表最高成交價紀錄個案；單位為1座高層G室，實用539方呎，2房間隔，以綠表價730萬元易手、實呎13544元，是次成交為去年11月後，屋苑再有2房單位以綠表最高成交價730萬元易手。原業主2013年376萬元向房協一手購入，持貨8年，帳面獲利354萬元或94%。

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