將軍澳本月逼500宗 創單月新高

青衣本月破百宗 10年單月最旺

利嘉閣地產首席分區董事溫錦駒表示，將軍澳東港城最新成交位於2座中層B室，實用面積463方呎，2房間隔，以750萬元沽出，實呎16,199元。原業主1997年1月以約318.4萬元一手購入單位，持貨24年，帳面獲利約431.6萬元或1.4倍。此外，世紀21將軍澳分行經理魏仕良表示，將軍澳彩明苑D座高層07室，實用面積506方呎，2房間隔，獲區內買家以518萬元綠表價承接，實呎10,237元。原業主2001年8月以約104萬元未補價購入單位，持貨20年，帳面獲利414萬元或3.9倍。

譽‧港灣連約2房960萬易手

另外，利嘉閣分行高級經理黃民傑表示，新蒲崗譽‧港灣8座低層F室，實用面積530方呎，2房間隔，以960萬元連租約沽出，實呎18,113元（建呎13,994元），低市價4%。原業主2009年4月以約365.8萬元一手購入單位，持貨12年，帳面獲利約594.2萬元或近1.6倍。