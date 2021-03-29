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十大屋苑周末13宗 新春後新低

【明報專訊】雖然近日樓市熾熱，二手屋苑價量齊升，不過，隨着樓市升溫，不少平價筍盤早已被消化，而業主叫價開始進取，部分更加反價，令過去兩日二手屋苑交投回落，十大屋苑過去兩日共錄約13宗成交，按周回落約45.8%，並為農曆年後新低。

據中原地產統計，十大屋苑上周末錄得13宗成交，較前周末24宗回落45.8%，雖然成交數字仍連續6周企穩雙位數水平，但亦是農曆新年（2月13及14日、即年初二及初三）後新低，當中鰂魚涌康怡花園及東涌映灣園均錄「零」成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期不少業主對後市睇好，感遲賣做價更理想，叫價開始進取，部分更加反價，增加買家入市難度。

代理指業主反價影響買家入市

美聯物業住宅部行政總裁布少明亦指，樓市大旺同時，不少平價筍盤被消化，部分放盤議幅收窄，買賣雙方心態現兩極，他預期，下月多個焦點新盤部署登場，將進一步推升樓市氣氛，購買力續釋放，料可帶動不少屋苑交投。

買家無樓睇追價購東堤灣畔2房

事實上，近日市場錄得不少追價成交。美聯高級分區營業經理李錦榮稱，東涌東堤灣畔8座高層C室，2房間隔，實用592方呎，以790萬元售出，實呎13,344元。買家為外區上車客，雖然單位有租客居住，不能睇樓，但買家見疫情開始見有清零日子，及陸續開始接種疫苗，決定不睇樓落票，而業主放盤780萬元，因有多組客人洽談，最後反價10萬元，買家仍追價入市。原業主2011年9月380萬元購入，持貨約10年，帳面獲利410萬元或逾1倍。此外，在大型屋苑缺乏盤源下，多個「冷門」屋苑錄得成交，中原地產副分區營業經理周家傑表示，火炭樂怡小築單座高層戶，實用1429方呎，3房連套房及工人套房間隔，連車位以1850萬元易手，實呎12946元。原業主2007年以880萬元購入，持貨約14年，現帳面獲利約970萬元或逾1倍。美聯助理聯席董事蕭偉祥指，九龍塘映月臺B座低層2室，實用1,211方呎，連車位以1,935萬元售出，實呎15,979元。原業主於2017年5月斥資1,580萬元承接，帳面獲利355萬元或約22%。

相關字詞﹕映月臺 樂怡小築 追價成交 東堤灣畔 二手成交 十大屋苑

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