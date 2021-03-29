逸璟‧龍灣減價近一成 推23伙餘貨

曾因斜坡問題引發多宗交易取消

逸璟‧龍灣目前已屆現樓，發展商今次更新之價單，有23個單位調整售價，包括6個2房及17個3房單位，若以定價計，2房戶減價8%，而3房戶則減價約9.8%，其中1座2樓A室，實用面積928方呎，3房間隔，照定價1461.8萬元，實呎15,752元，而該單位於2018年12月首度推出時，照定價為1620.3萬元，現減價約9.8%，而項目折扣率維持不變，以最高折扣12%計，上述單位折實約1286.3萬元，折實實呎13,862元。

另1座2樓G室，實用522方呎，2房間隔，2018年底照定價822.1萬元，最新為756.4萬元，減幅8%；最新折實價655.6萬元，折實實呎12,751元。另就價單所見，買家選擇指定單位，則可以半價購買車位一個。鄰近新盤近日成交主要集中在香港小輪（0050）、帝國集團屯門青山公路帝御‧嵐天，成交實呎約1.5萬元以上，並主要集中在實用300餘方呎1房戶。

資料顯示，樓盤原定2019年6月入伙，卻因工程問題未能按關鍵日期交樓，最終合計有38宗取消交易個案，項目至今實際售出約60伙。發展商曾指，會向受影響買家退回全數訂金，並會按P加2厘（P為5厘）計算利息，向買家退訂及賠償利息。

[發展商專訪]