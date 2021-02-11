名日‧九肚山帝御‧星濤 長假前夕共推165伙

昨日首日收票的維港滙III，上周五公布的首張78伙價單，折實平均實呎25,868元，會德豐常務董事黃光耀指，項目最快短期內加推，並將視乎收票情况，有機會於復活節長假檔期開售。信置營業部聯席董事田兆源表示，是次開價仍屬「開心價」，相信加推單位仍有一定加價空間。

周末一手市場錄57宗成交

另外，至今累售120伙、套現逾15億元的名日．九肚山，昨日公布銷售安排5號，長實地產投資董事黃思聰指，項目將於周四（4日1日）推售73伙，其中35伙以價單形式發售，38伙以招標形式發售。長實地產銷售助理經理陳詠慈補充，項目限時「名海建築期付款計劃」，本周四起至4月11日，買家可選擇最高達「成交金額80%第一按揭」，年期為18個月，年利率為P減2厘，只須提供入息證明文件但毋須通過壓力測試。換言之，上述免壓測按揭即所謂「呼吸plan」。

帝御．星濤亦公布於周四發售92伙，其中90伙以價單發售，折實平均實呎16,436元，折實價由356.7萬至1521.2萬元。美聯住宅部行政總裁布少明表示，由即日起至4月6日，經美聯物業購買華懋觀塘安達臣道安峯之買家，可獲贈「復活節置業大禮」，購買1房買家可獲贈iPhone 1部，購買2房可獲贈iPhone及iPad各1部，而購買3房更可獲贈iPhone、iPad及Apple Watch各1部，優惠名額不限。另綜合市場資料，過去兩日市場共錄約57宗一手成交，與對上周末相若，本月迄今則錄約1130宗成交，料全月約1200宗，與上月相若。

[發展商專訪]