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遠洋雙盤齊發 今年賣樓收成期 旺角千望下月開售 大嶼山南嶼嵩林短期招標

【明報專訊】內房已成香港地產市場積極參與者，早於2007年在香港上市的遠洋（3377），今年進入賣樓收成期，旗下兩個新盤將「左右開弓」，該集團常務副總經理（香港）楊樂宇接受訪問指出，主打年輕客戶的旺角千望涉83伙，最快下月開售；而針對高端客戶、由6幢洋房組成的大嶼山長沙豪宅項目南嶼嵩林，稍後亦將招標。為求在港作持續發展，遠洋現時最少有2至3個併購項目正在進行中。

明報記者 林可為

可留意的是，遠洋在港房地產市場並非完全屬「初哥」，因南豐2018年開售的將軍澳日出康城大型樓盤LP6，合作伙伴正是遠洋。楊樂宇表示，雖然新冠疫情目前仍然反覆，中港兩地亦尚未全面恢復通關，但香港土地供應少、市民對住屋的強大需求不變，集團依然看好中長線地產後市。

事實上，遠洋為了在港地產市場可作持續性發展，將繼續積極增加土地儲備，現時九龍及新界最少有2至3個併購活動正在進行中。相對競投官地，楊樂宇認為，對集團而言，私人併購較容易控制，而集團對發展樓面約50萬方呎的項目較有興趣。

千望單位170呎起 目標吸年輕客

至於遠洋旗下兩個獨資發展住宅，預計打頭陣、最快下月登場的旺角煙廠街千望，屬舊契項目，樓花期長約2年，提供的83伙全屬中小型單位，單位實用面積介乎約170至320方呎。 遠洋助理銷售總監王維榮表示，千望的目標客群為年輕上車客，戶型為開放式至1房連書房設計，同時亦設有連平台或天台特色單位，樓書準備工作已屆最後階段，預計最快下月上載樓書和開價，銷售處設於旺角朗豪坊，設有一個交樓標準示範單位。對於信置（0083）及莊士機構（0367），市建局合作的旺角全新樓盤ONE SOHO，亦擬下月開售，王維榮指旺角新盤供應少，區內亦已累積一定購買力，加上千望屋苑規模不大，故不擔心競爭。

最少2至3個項目收購中

至於同系今年1月已上載樓書、目前已獲批入伙紙的大嶼山長沙豪宅項目南嶼嵩林，王維榮透露自上載樓書兩個月以來，集團已招待相當數量的貴賓優先參觀現樓，反應不俗，稍後將正式推出招標。儘管中港兩地尚未全面通關，但楊樂宇、王維榮均指南嶼嵩林目標客源除中、港高端客戶外，亦面向國際級富豪，故不會刻意待中港全面恢復通關後才推出招標。

南嶼嵩林每幢洋房均設升降機

南嶼嵩林由6幢洋房組成，實用面積由3730至8016方呎，屬3房3套至4房4套設計，各幢室內均設私家升降機。翻查資料，遠洋早於2014年底，以2.9億元投得上述大嶼山長沙官地，以可建樓面約3.63萬方呎計，折合每呎樓面地價約8000元，符合當時市場預期。

[發展商專訪]

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