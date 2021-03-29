馬泰陽：資金湧樓市 現破頂潮

綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料，3月首24日新盤銷售量已突破1000個單位，即已連續3個月超越1000伙水平。二手大型屋苑亦備受市場追捧。土地註冊處資料顯示，首季截至3月23日二手住宅註冊量最多的十大屋苑，合共錄得1096宗註冊，較去年首季701宗高出約56.3%。

2023年後料私宅落成大減

需求強勁，不過未來本港私人住宅供不應求情况持續，日前差餉物業估價署公布《香港物業報告2021》初步統計數字，當中預測2021年及2022年私人住宅單位落成量跌至不足2萬個，分別為18,230個及19980個，分別較去年的20,890個下跌約12.7%及約4.4%；若與1999年至2003年高峰期平均每年約2.7萬個單位落成相比，跌幅更甚。由於公私營房屋比例由6比4調整為7比3，私人住宅供應目標由1.8萬個逐步下調至1.29萬個，相信發展商吸納的土地亦會跟隨減少。近年賣地減少，加上賣地至項目落成需時，估計2023年後的私人住宅落成量將顯著回落，吸引資金湧入樓巿。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]