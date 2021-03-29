布少明：4月樓市有力再衝

隨着市場上的平價盤源迅速消化，購買力開始「轉戰」至二線屋苑，推動其交投「追落後」，同時頻錄新高成交。一手方面，隨着未來更多全新大盤登場，進一步催谷購買力。個人預期，整體樓市4月有望「更上一層樓」：二手交投持續向好；樓價進一步上揚；一手成交量有望增至逾2000伙水平。

同時，由於不少業主在叫價「企硬」，筍盤買少見少，有小部分買家為求上車，連平時較少人問津的「事故盤」亦不乏承接。雖然這可能是個別例子，但亦足以反映買家入市需求相當殷切。

從供應層面出發，差估署最新公布《香港物業報告2021》初步統計報告，雖然去年有近2.09萬個單位落成，但今年預計本港私人住宅預測落成量僅1.82萬個，較去年減少了2660個單位，2022年亦料僅1.998萬個，代表今明兩年私樓落成量同步回落至2萬個以下，可見長期供應之緊絀。

另一邊廂，銀行業出現減按息搶客的情况，反映業界對樓市及整體經濟前景樂觀的信號。不得不提的是，近期香港樓市的「小陽春」，主因之一是於新盤銷情理想刺激購買力釋放，而發展商提速以貼市價推盤，帶出發展商樓市後市的正面看法。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]