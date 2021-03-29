經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：購買力將重返昔日水平

【明報專訊】自從1997年回歸之後，香港已經正式成為中國其中一個城市；香港是一個自由城市，亦是國際金融中心，更加是美食及購物天堂；這個地方絕對是中國內地14億人嚮往的城市，作為大都會城市的香港，高昂的樓價絕對是理所當然。

香港除了擁有國際金融中心的地位，更加是旅遊、飲食、購物及投資的好地方。香港雖然是彈丸之地，但是在世界的知名度絕不遜色，每年到訪香港的旅客以千萬計（這兩年疫情之下不計算）；香港更加是美食的天堂，世界各國的美食盡在其中，香港沒有銷售稅，世界知名的品牌都能夠盡現香港。香港地少人多，房屋長期供應不足，導致香港的樓價年年上升，租金的回報率雖然不算非常理想，但是投資房地產的風險在香港絕對偏低。有很多人認為政府在10年前推出的辣招，鎖死不少市場的購買力，雖然是這樣，但是筆者認為購買力仍然非常充裕，原因很簡單，香港人的磚頭文化及對磚頭的喜愛，從小已經被上一代不斷灌輸，認為有瓦遮頭是生活非常重要的一部分。所以，部分香港人寧可節衣縮食都要努力入市置業，有多餘資金的香港人亦會購買磚頭保值。

辣稅雖然鎖死部分購買力，但是香港人靈活變通，千方百計將家庭成員未入市的名額用以應對；更何况每年都會誕生數萬個到達18歲可用的名額，當然並非全部有資格及能力入市，但這個無疑已提升了市場購買力的機率。

豪宅買家及投資者先知先覺，認為市場不利的因素已漸漸消散，中港通關在望，將會有大量額外的客源流入市場，綜觀近月市場購買力的變化，很明顯將重返昔日水平。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

上 / 下一篇新聞

韓基金疑遭斬倉 美中概股急挫元兇 傳高槓桿炒股爆煲 重倉股急跌贏變輸
韓基金疑遭斬倉 美中概股急挫元兇 傳高槓桿炒股爆煲 重倉股急跌贏變輸
曾捲內幕交易遭證監罰4500萬 禁炒港股4年
曾捲內幕交易遭證監罰4500萬 禁炒港股4年
8萬元失業貸款 陳茂波冀下月推
8萬元失業貸款 陳茂波冀下月推
中石化斥68億人幣 向母企購下游業務
中石化斥68億人幣 向母企購下游業務
微醫最快本周申招股 估值約543億
微醫最快本周申招股 估值約543億
IPO活躍 花旗料今年HIBOR不變
IPO活躍 花旗料今年HIBOR不變
萬事達卡推收款App 助中小企數碼轉型
萬事達卡推收款App 助中小企數碼轉型
瑞銀貝斯高：內地信貸增長放緩 減持股票增持債券
瑞銀貝斯高：內地信貸增長放緩 減持股票增持債券
汲取日本失敗經驗 聯儲局料暫不控債息
汲取日本失敗經驗 聯儲局料暫不控債息
港將推跨境理財通 利港基金北向銷售
港將推跨境理財通 利港基金北向銷售
貝萊德龐文博：疫情一次式 美股受惠經濟復蘇
貝萊德龐文博：疫情一次式 美股受惠經濟復蘇
基石投資者陣容強勁 聯易融勝在有騰訊加持
基石投資者陣容強勁 聯易融勝在有騰訊加持
知多點：供應鏈金融 解決中小企融資困局
知多點：供應鏈金融 解決中小企融資困局
禹洲突盈警 項目入帳疑遭「打回頭」 涉合營項目未達交樓標準 公司：疫情累延期交付
禹洲突盈警 項目入帳疑遭「打回頭」 涉合營項目未達交樓標準 公司：疫情累延期交付
上周突提前償還定貸 或為穩投資者信心
上周突提前償還定貸 或為穩投資者信心
萬國數據10億投資香港 料開兩數據中心
萬國數據10億投資香港 料開兩數據中心
港商藉自動化機械人省人力增產能
港商藉自動化機械人省人力增產能
機械人茶飲店最快20秒冲一杯
機械人茶飲店最快20秒冲一杯
張兆聰：騰訊音樂縱斬倉 高潮已過
張兆聰：騰訊音樂縱斬倉 高潮已過
余淑穎：物業套現買年金賺息差
余淑穎：物業套現買年金賺息差
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好 港交所購證26907
金子：大行唱好 港交所購證26907
張兆聰：工業股有勢 留意鴻興葉氏
張兆聰：工業股有勢 留意鴻興葉氏
蔡金強：紫金：奮進國際的礦業巨頭
蔡金強：紫金：奮進國際的礦業巨頭
洪龍荃、蔡銳：Coinbase：加密貨幣界的港交所？
洪龍荃、蔡銳：Coinbase：加密貨幣界的港交所？
陳大為：公司執笠難重開 反助長通脹
陳大為：公司執笠難重開 反助長通脹
謝偉銓：檢討海港條例 平衡發展保育
謝偉銓：檢討海港條例 平衡發展保育
艾雲豪：我們說誰是天才誰就是
艾雲豪：我們說誰是天才誰就是
銀行樓按優惠大比併
銀行樓按優惠大比併
沈永年：哈爾濱超乎想像的體驗
沈永年：哈爾濱超乎想像的體驗
趙海珠：美元料次季仍強
趙海珠：美元料次季仍強
謝紹榮：通脹升息口升債價跌
謝紹榮：通脹升息口升債價跌
陸振球：基建股可平衡投資風險
陸振球：基建股可平衡投資風險
陸振球：投資追求相對回報沒意思
陸振球：投資追求相對回報沒意思
林少陽：百度已完成終極一跌？
林少陽：百度已完成終極一跌？
技術取勝：建行處升軌之上
技術取勝：建行處升軌之上
李聲揚：發夢股與新經濟股不一樣
李聲揚：發夢股與新經濟股不一樣
蘇沛豐：舜宇處增長周期 趁低吸納
蘇沛豐：舜宇處增長周期 趁低吸納
李順威：美銀：巿場結構由3R取代3P
李順威：美銀：巿場結構由3R取代3P
劉思明：港交所美團安踏短線博反彈
劉思明：港交所美團安踏短線博反彈
何啟聰：受惠中概股回歸 港交所購29088
何啟聰：受惠中概股回歸 港交所購29088
瑞銀亞洲：美團業績遜預期 看淡沽28257
瑞銀亞洲：美團業績遜預期 看淡沽28257
摩根大通亞洲：博重上水面 百度購17455
摩根大通亞洲：博重上水面 百度購17455
周顯：可投票選委是特殊階級
周顯：可投票選委是特殊階級
張佩儀：整合個人帳戶提升強積金回報
張佩儀：整合個人帳戶提升強積金回報
王弼：人類善忘 鈾礦ETF大翻身值博
王弼：人類善忘 鈾礦ETF大翻身值博
曾淵滄：中概股趁「壞消息」低吸
曾淵滄：中概股趁「壞消息」低吸
湯文亮：很多人希望疫情永遠持續
湯文亮：很多人希望疫情永遠持續
陳永傑：股巿反覆 美英港樓市穩
陳永傑：股巿反覆 美英港樓市穩
布少明：4月樓市有力再衝
布少明：4月樓市有力再衝
馬泰陽：資金湧樓市 現破頂潮
馬泰陽：資金湧樓市 現破頂潮
遠洋雙盤齊發 今年賣樓收成期 旺角千望下月開售 大嶼山南嶼嵩林短期招標
遠洋雙盤齊發 今年賣樓收成期 旺角千望下月開售 大嶼山南嶼嵩林短期招標
千望公用設施採無觸式設計
千望公用設施採無觸式設計
名日‧九肚山帝御‧星濤 長假前夕共推165伙
名日‧九肚山帝御‧星濤 長假前夕共推165伙
逸璟‧龍灣減價近一成 推23伙餘貨
逸璟‧龍灣減價近一成 推23伙餘貨
十大屋苑周末13宗 新春後新低
十大屋苑周末13宗 新春後新低
將軍澳本月逼500宗 創單月新高
將軍澳本月逼500宗 創單月新高
安達臣道頭炮 安峯與山景為伴
安達臣道頭炮 安峯與山景為伴
新屯中均呎逼1.2萬 2年新高
新屯中均呎逼1.2萬 2年新高
活用扣稅年金增回報
活用扣稅年金增回報