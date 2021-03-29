廖偉強：購買力將重返昔日水平

香港除了擁有國際金融中心的地位，更加是旅遊、飲食、購物及投資的好地方。香港雖然是彈丸之地，但是在世界的知名度絕不遜色，每年到訪香港的旅客以千萬計（這兩年疫情之下不計算）；香港更加是美食的天堂，世界各國的美食盡在其中，香港沒有銷售稅，世界知名的品牌都能夠盡現香港。香港地少人多，房屋長期供應不足，導致香港的樓價年年上升，租金的回報率雖然不算非常理想，但是投資房地產的風險在香港絕對偏低。有很多人認為政府在10年前推出的辣招，鎖死不少市場的購買力，雖然是這樣，但是筆者認為購買力仍然非常充裕，原因很簡單，香港人的磚頭文化及對磚頭的喜愛，從小已經被上一代不斷灌輸，認為有瓦遮頭是生活非常重要的一部分。所以，部分香港人寧可節衣縮食都要努力入市置業，有多餘資金的香港人亦會購買磚頭保值。

辣稅雖然鎖死部分購買力，但是香港人靈活變通，千方百計將家庭成員未入市的名額用以應對；更何况每年都會誕生數萬個到達18歲可用的名額，當然並非全部有資格及能力入市，但這個無疑已提升了市場購買力的機率。

豪宅買家及投資者先知先覺，認為市場不利的因素已漸漸消散，中港通關在望，將會有大量額外的客源流入市場，綜觀近月市場購買力的變化，很明顯將重返昔日水平。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]