經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：股巿反覆 美英港樓市穩

【明報專訊】近期環球股市波濤洶湧，科技股跌勢凌厲，主因是美國10年國債孳息率升至逾1.7厘，令投資市場的股市及金市有加息憂慮。投資市場風高浪急，但美國、英國及香港樓市表現依然靠穩，未受債息造成太大衝擊。

新冠疫情去年衝擊全球投資市場，美國、英國及香港樓市在風雨飄搖中屹立不倒，美國20大城市樓價疫市勁升10%，英國有7%進帳，香港牛皮企穩，全部有升幅。

隨着新冠病毒疫苗逐漸投入應用，疫情漸見趨穩。但近期美國債券孳息抽上1.7厘以上，表現硬朗，引致金融市場產生恐慌情緒，部分投資者拋售科技股，令全球股市急劇動盪。金市亦曾經跌穿每盎司1700美元支持位，表現疲弱。

英國樓市今年首兩月表現反覆，仍有些微升幅，未見回軟。美國樓市數字滯後，但到去年底依然有不俗表現，令全年樓價穩步上揚10%。香港首兩個多月樓價維持去年橫行格局，表現牛皮，但新年過後，買盤表現積極，主動出擊，樓價有溫和增長之勢，未受股市及金市跌勢影響。

市場憂慮通脹升溫，因為國際油價湧上每桶約60美元的高位。不過，美國總債務高達82.71萬億美元，會對加息產生巨大阻力。

國際金融協會(IIF)編製的報告顯示，近期新興市場股市及債市的全球資金流動均錄得淨流出，是去年10月以來首次。經濟學家Robin Brooks表示，全球現時正在重演2013年聯儲局預告縮減寬鬆措施時，所引發的「縮減恐慌」。預料聯儲局為免重蹈覆轍，必定對加息及「收水」作出審慎行事。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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