Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2021年3月29日星期一
曾淵滄 滄海明珠
投資策略
韓基金疑遭斬倉 美中概股急挫元兇 傳高槓桿炒股爆煲 重倉股急跌贏變輸
曾捲內幕交易遭證監罰4500萬 禁炒港股4年
8萬元失業貸款 陳茂波冀下月推
中石化斥68億人幣 向母企購下游業務
微醫最快本周申招股 估值約543億
IPO活躍 花旗料今年HIBOR不變
萬事達卡推收款App 助中小企數碼轉型
瑞銀貝斯高：內地信貸增長放緩 減持股票增持債券
汲取日本失敗經驗 聯儲局料暫不控債息
港將推跨境理財通 利港基金北向銷售
貝萊德龐文博：疫情一次式 美股受惠經濟復蘇
基石投資者陣容強勁 聯易融勝在有騰訊加持
知多點：供應鏈金融 解決中小企融資困局
禹洲突盈警 項目入帳疑遭「打回頭」 涉合營項目未達交樓標準 公司：疫情累延期交付
上周突提前償還定貸 或為穩投資者信心
萬國數據10億投資香港 料開兩數據中心
港商藉自動化機械人省人力增產能
機械人茶飲店最快20秒冲一杯
張兆聰：騰訊音樂縱斬倉 高潮已過
余淑穎：物業套現買年金賺息差
環球經濟數據
金子：大行唱好 港交所購證26907
張兆聰：工業股有勢 留意鴻興葉氏
蔡金強：紫金：奮進國際的礦業巨頭
洪龍荃、蔡銳：Coinbase：加密貨幣界的港交所？
陳大為：公司執笠難重開 反助長通脹
謝偉銓：檢討海港條例 平衡發展保育
艾雲豪：我們說誰是天才誰就是
銀行樓按優惠大比併
沈永年：哈爾濱超乎想像的體驗
趙海珠：美元料次季仍強
謝紹榮：通脹升息口升債價跌
陸振球：基建股可平衡投資風險
陸振球：投資追求相對回報沒意思
林少陽：百度已完成終極一跌？
技術取勝：建行處升軌之上
李聲揚：發夢股與新經濟股不一樣
蘇沛豐：舜宇處增長周期 趁低吸納
李順威：美銀：巿場結構由3R取代3P
劉思明：港交所美團安踏短線博反彈
何啟聰：受惠中概股回歸 港交所購29088
瑞銀亞洲：美團業績遜預期 看淡沽28257
摩根大通亞洲：博重上水面 百度購17455
周顯：可投票選委是特殊階級
張佩儀：整合個人帳戶提升強積金回報
王弼：人類善忘 鈾礦ETF大翻身值博
曾淵滄：中概股趁「壞消息」低吸
湯文亮：很多人希望疫情永遠持續
陳永傑：股巿反覆 美英港樓市穩
廖偉強：購買力將重返昔日水平
布少明：4月樓市有力再衝
馬泰陽：資金湧樓市 現破頂潮
遠洋雙盤齊發 今年賣樓收成期 旺角千望下月開售 大嶼山南嶼嵩林短期招標
千望公用設施採無觸式設計
名日‧九肚山帝御‧星濤 長假前夕共推165伙
逸璟‧龍灣減價近一成 推23伙餘貨
十大屋苑周末13宗 新春後新低
將軍澳本月逼500宗 創單月新高
安達臣道頭炮 安峯與山景為伴
新屯中均呎逼1.2萬 2年新高
活用扣稅年金增回報
曾淵滄：中概股趁「壞消息」低吸
【明報專訊】數天之前，在美國上市的中資股股價幾乎全都大跌，理由是美國證監會開始執行去年特朗普簽署的法案，要求所有在美國上市的海外企業必須符合美國的會計制度與標準。
上 / 下一篇新聞
韓基金疑遭斬倉 美中概股急挫元兇 傳高槓桿炒股爆煲 重倉股急跌贏變輸
曾捲內幕交易遭證監罰4500萬 禁炒港股4年
8萬元失業貸款 陳茂波冀下月推
中石化斥68億人幣 向母企購下游業務
微醫最快本周申招股 估值約543億
IPO活躍 花旗料今年HIBOR不變
萬事達卡推收款App 助中小企數碼轉型
瑞銀貝斯高：內地信貸增長放緩 減持股票增持債券
汲取日本失敗經驗 聯儲局料暫不控債息
港將推跨境理財通 利港基金北向銷售
貝萊德龐文博：疫情一次式 美股受惠經濟復蘇
基石投資者陣容強勁 聯易融勝在有騰訊加持
知多點：供應鏈金融 解決中小企融資困局
禹洲突盈警 項目入帳疑遭「打回頭」 涉合營項目未達交樓標準 公司：疫情累延期交付
上周突提前償還定貸 或為穩投資者信心
萬國數據10億投資香港 料開兩數據中心
港商藉自動化機械人省人力增產能
機械人茶飲店最快20秒冲一杯
張兆聰：騰訊音樂縱斬倉 高潮已過
余淑穎：物業套現買年金賺息差
環球經濟數據
金子：大行唱好 港交所購證26907
張兆聰：工業股有勢 留意鴻興葉氏
蔡金強：紫金：奮進國際的礦業巨頭
洪龍荃、蔡銳：Coinbase：加密貨幣界的港交所？
陳大為：公司執笠難重開 反助長通脹
謝偉銓：檢討海港條例 平衡發展保育
艾雲豪：我們說誰是天才誰就是
銀行樓按優惠大比併
沈永年：哈爾濱超乎想像的體驗
趙海珠：美元料次季仍強
謝紹榮：通脹升息口升債價跌
陸振球：基建股可平衡投資風險
陸振球：投資追求相對回報沒意思
林少陽：百度已完成終極一跌？
技術取勝：建行處升軌之上
李聲揚：發夢股與新經濟股不一樣
蘇沛豐：舜宇處增長周期 趁低吸納
李順威：美銀：巿場結構由3R取代3P
劉思明：港交所美團安踏短線博反彈
何啟聰：受惠中概股回歸 港交所購29088
瑞銀亞洲：美團業績遜預期 看淡沽28257
摩根大通亞洲：博重上水面 百度購17455
周顯：可投票選委是特殊階級
張佩儀：整合個人帳戶提升強積金回報
王弼：人類善忘 鈾礦ETF大翻身值博
曾淵滄：中概股趁「壞消息」低吸
湯文亮：很多人希望疫情永遠持續
陳永傑：股巿反覆 美英港樓市穩
廖偉強：購買力將重返昔日水平
布少明：4月樓市有力再衝
馬泰陽：資金湧樓市 現破頂潮
遠洋雙盤齊發 今年賣樓收成期 旺角千望下月開售 大嶼山南嶼嵩林短期招標
千望公用設施採無觸式設計
名日‧九肚山帝御‧星濤 長假前夕共推165伙
逸璟‧龍灣減價近一成 推23伙餘貨
十大屋苑周末13宗 新春後新低
將軍澳本月逼500宗 創單月新高
安達臣道頭炮 安峯與山景為伴
新屯中均呎逼1.2萬 2年新高
活用扣稅年金增回報
韓基金疑遭斬倉 美中概股急挫元兇 傳高槓桿炒股爆煲 重倉股急跌贏變輸
曾捲內幕交易遭證監罰4500萬 禁炒港股4年
8萬元失業貸款 陳茂波冀下月推
中石化斥68億人幣 向母企購下游業務
微醫最快本周申招股 估值約543億
IPO活躍 花旗料今年HIBOR不變
萬事達卡推收款App 助中小企數碼轉型
瑞銀貝斯高：內地信貸增長放緩 減持股票增持債券
汲取日本失敗經驗 聯儲局料暫不控債息
港將推跨境理財通 利港基金北向銷售
貝萊德龐文博：疫情一次式 美股受惠經濟復蘇
基石投資者陣容強勁 聯易融勝在有騰訊加持
知多點：供應鏈金融 解決中小企融資困局
禹洲突盈警 項目入帳疑遭「打回頭」 涉合營項目未達交樓標準 公司：疫情累延期交付
上周突提前償還定貸 或為穩投資者信心
萬國數據10億投資香港 料開兩數據中心
港商藉自動化機械人省人力增產能
機械人茶飲店最快20秒冲一杯
張兆聰：騰訊音樂縱斬倉 高潮已過
余淑穎：物業套現買年金賺息差
環球經濟數據
金子：大行唱好 港交所購證26907
張兆聰：工業股有勢 留意鴻興葉氏
蔡金強：紫金：奮進國際的礦業巨頭
洪龍荃、蔡銳：Coinbase：加密貨幣界的港交所？
陳大為：公司執笠難重開 反助長通脹
謝偉銓：檢討海港條例 平衡發展保育
艾雲豪：我們說誰是天才誰就是
銀行樓按優惠大比併
沈永年：哈爾濱超乎想像的體驗
趙海珠：美元料次季仍強
謝紹榮：通脹升息口升債價跌
陸振球：基建股可平衡投資風險
陸振球：投資追求相對回報沒意思
林少陽：百度已完成終極一跌？
技術取勝：建行處升軌之上
李聲揚：發夢股與新經濟股不一樣
蘇沛豐：舜宇處增長周期 趁低吸納
李順威：美銀：巿場結構由3R取代3P
劉思明：港交所美團安踏短線博反彈
何啟聰：受惠中概股回歸 港交所購29088
瑞銀亞洲：美團業績遜預期 看淡沽28257
摩根大通亞洲：博重上水面 百度購17455
周顯：可投票選委是特殊階級
張佩儀：整合個人帳戶提升強積金回報
王弼：人類善忘 鈾礦ETF大翻身值博
湯文亮：很多人希望疫情永遠持續
陳永傑：股巿反覆 美英港樓市穩
廖偉強：購買力將重返昔日水平
布少明：4月樓市有力再衝
馬泰陽：資金湧樓市 現破頂潮
遠洋雙盤齊發 今年賣樓收成期 旺角千望下月開售 大嶼山南嶼嵩林短期招標
千望公用設施採無觸式設計
名日‧九肚山帝御‧星濤 長假前夕共推165伙
逸璟‧龍灣減價近一成 推23伙餘貨
十大屋苑周末13宗 新春後新低
將軍澳本月逼500宗 創單月新高
安達臣道頭炮 安峯與山景為伴
新屯中均呎逼1.2萬 2年新高
活用扣稅年金增回報
prev
next
相關新聞
王弼：人類善忘 鈾礦ETF大翻身值博
湯文亮：很多人希望疫情永遠持續