摩根大通亞洲：博重上水面 百度購17455

不過正股走弱吸引了部分資金吸納百度認購證博反彈，由於整體科技股氣氛近日轉弱，較保守的投資者撈貨時可留意相對貼價的百度CALL 17455，行使價252.52元，與招股價252元接近，適合認為百度有機會重上招股價水平的投資者。

較進取的投資者則可留意較價外的百度CALL 14736，行使價302.02元，此類條款輪價相對較低，輪價於0.25元以下，適合即市或看好百度短線出現較大幅反彈的策略部署。

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