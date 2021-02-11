瑞銀亞洲：美團業績遜預期 看淡沽28257

【明報專訊】港股上周五早段稍有波動，其後恒指升幅擴大，尾市升幅稍為收窄，收市仍升超過400點。藍籌股升幅不小，其中有傳小米（1810）與長汽（2333）合作造車，惟小米的高層否認，不過最終小米、長汽股價仍升逾6%及10%，分別收報25.4及21.9港元。至於美團（3690）績前股價升逾5%，300元失而復得。收市後美團公布去年第四季虧損22億元人民幣，業績稍遜預期；根據瑞銀即市紀錄，上周五有大量資金流入美團認沽證，這或與最近美團表現相對弱勢有關，加上美團業績稍孫預期，如投資者繼續看淡美團，可留意美團認沽28257，行使價252.68元，2021年7月到期，有效槓桿約5倍。
相反，如投資者認為美團股價可以反彈，看好可留意美團認購28295，行使價356.08元，2021年7月到期，有效槓桿約5.3倍。
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