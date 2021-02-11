何啟聰：受惠中概股回歸 港交所購29088

市場繼續憂慮美除牌機制或不利中概股，百度（9888）跟隨美股表現重挫，上周五低位曾急跌逾11%，險守200元關口後有買盤吸納，收市跌逾半成。200元重大支持位或不容有失，向上有待重上230元水平。

市場預期美除牌機制或會加速中概股回歸港股，港交所（0388）上周五反彈，高位曾升逾4%，收市升逾3%至460元以上。港交所已重返大市五連跌前的股價水平，向上有待重上480元，450元或有待重建支持。看好可考慮港交認購證29088，行使價530.88元，2021年7月到期，實際槓桿約9.3倍。相反看淡或可留意港交認沽證29247，行使價400元，2021年7月到期，實際槓桿約9.3倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]