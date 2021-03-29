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洪龍荃、蔡銳 明智博立

投資策略

洪龍荃、蔡銳：Coinbase：加密貨幣界的港交所？

【明報專訊】美國最大加密貨幣交易所Coinbase將短期內在納斯達克交易所直接上市（DPO），而非用傳統方式進行首次公開招股（IPO）。Coinbase的路演也一反傳統地在美國版連登Reddit進行，可見Coinbase作為新興資產交易所的破格作風。

作風破格 美版連登Reddit路演

Coinbase於2012年由前AirBnb工程師Brian Armstrong創立，至今在100個國家/地區提供加密貨幣交易服務。該平台支持15種區塊鏈協議和90多種加密貨幣交易或託管服務。與其上市的反傳統作風相比，公司在處理合規性方面則相當保守，所有能申請的牌照統統拿下，難以申請的牌照則以併購方式獲得。另外，Coinbase也投入巨大資源建立專門與政府溝通的法律團隊，在業務上從不走灰色地帶，法律條文未有清晰界定加密貨幣和交易所政策的地區一律放棄，因此Coinbase甚少受到政府留難。機構投資者均以Coinbase作為投資加密貨幣的首選，客戶包括Tesla（TSLA）、Microstrategy（MSTR）、Grayscale（GBTC）。相比之下其主要競爭對手幣安（Binance）則走進取路線，法律未訂明的灰色地帶，例如比特幣對賭合約等一律先斬後奏，收到政府警告後才把相關業務下架，幣安因業務廣泛而深受散戶歡迎。

極高抽成：收費是港交所100倍

2020年，Coinbase收入中86%來自交易費用，全年總交易額達到1920億美元，其中41%來自比特幣，15%來自以太幣交易。伴隨加密貨幣牛市，Coinbase於2021年第一季的交易額有望突破3500億美元，比去年全年數字還要高。公司的賺錢之道在於極高的抽成，因為在合規上做到盡善盡美，用戶對Coinbase比其他交易所更有信心，Coinbase也因此獲得強大的議價能力。對散戶每單買賣交易都收取0.5%手續費，幣安只收0.1%，港交所（0388）則收取0.005%。你沒看錯，Coinbase收費是港交所的100倍，真是暴利生意！

Coinbase對機構投資者則優惠得多，10億美元以上的買單只收取0.04%的費用（仍是港交所的8倍），而且賣單不收費。機構投資者佔比快速成長，2020年第四季已佔交易總額的三分之二，但只佔公司收入的約5%。公司的其他業務還包括加密貨幣託管、質押等等服務。根據歷史數據，Coinbase的業績與比特幣價格及波動性高度相關，投資Coinbase相比直接投資加密貨幣的好處是當加密貨幣上升，Coinbase會受惠，當加密貨幣市場大幅波動，Coinbase同樣會受惠，只有當加密貨幣市場步入熊市，Coinbase業績才會被大幅拖累，道理如同投資港交所一樣。據知Coinbase上市前估值達1000億美元，已經超越港交所的720億美元市值，我們將在正式上市後密切留意及再更新其估值估算。

（執筆之時，作者及其客戶持有Tesla）

中原博立研究團隊

[洪龍荃、蔡銳 明智博立]

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