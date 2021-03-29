余淑穎：物業套現買年金賺息差

在選擇保險公司或銀行提供的年金計劃時，必須仔細了解相關條款及詳情，例如按照個人要求在60歲時每月可以發放多少保證金額？派放年金的方式是否有彈性？派放年金是否有年期限制，還是終身發放？提取款項時有沒有相關手續費？60歲後開始發放年金是否有因應通脹而提升發放金額的機制？

Ryan希望60歲後有現值1.5萬元的每月收入，因為距離60歲還有20年，按照每年1.5%的通脹作預算，20年後現值1.5萬元便相等於將來2.2萬元。要達至這個退休目標，必須投放200萬元作一次式投資年金計劃。雖然計劃是可行但也必須考慮分散投資，因此不建議將所有資源投放在一個計劃上。Ryan可考慮只投放150萬元開啟年金計劃，在60歲後可保證每月取得約15500元。雖然跟你的目標還相差四分之一，但現有的股票和強積金資產，只要好好投資和增長，相信到60歲退休時也可靈活運用的資產，彌補生活上開支的不足。

勿所有資源投放在一個計劃

現時市場上可以找到一些較有實力的保險公司提供終身發放保證回報年金計劃，可找到派息率達4.5厘的年金計劃，當中保證派息率是3厘，客戶選擇一次式150萬元年金供款，在20年後根據現時息率計算有355萬元左右回報，或者分開每年提取18.6萬元直至終身年金保障。同時這個計劃已預算由60歲開始提款，保證每兩年有5%的通脹增長提升年金金額來保障個人生活不受通脹影響，相信可達致和配合Ryan的個人退休目標需要。Ryan亦可聯絡專業的資產理財顧問了解詳情。

美聯金融集團高級副總裁

marketing@midlandwealth.com

[余淑穎 理財信箱]