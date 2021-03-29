機械人茶飲店最快20秒冲一杯

疫情前多國商人查詢開加盟店

此外，當冲調茶飲的材料或紙杯的庫存下降至某個水平時，Robotea的系統會自動發出信息，通知員工去補充，所以該店員工只負責補充材料和紙杯及製作小食。

2019年8月，Robotea在K11 MUSEA地庫開業。雖然當時香港已出現社會運動，但最初幾個月生意仍然不錯，吸引到英國、加拿大、日本、俄羅斯、伊朗等多個國家的商人查詢開設加盟店。到去年初，他們和合作伙伴準備在旺角、銅鑼灣、機場及郵輪上再開4間分店，可惜新冠疫情蔓延，令到本地和外國的擴張大計都被迫暫停。

由於台灣控制疫情較好，他們改到台北開設外賣炒飯店「豐快炒飯」，以自動炒飯機製作炒飯，每日預設8款炒飯，顧客透過自助落單機購買，可加入少油少鹽等要求。他們設計的自動炒飯機每次炒飯後，都會自動清潔。豐快炒飯去年在台北西門町連開兩店，生意不錯。

兩部機械人產能相當於6人

謝寧樂表示，疫情消失或顯著減退，豐快炒飯會在台灣多開幾間分店及登陸香港；Robotea亦會讓機械人處理雪糕，恢復與外國商人洽商。Robotea機械人若調至最高速，每部機械人20秒可冲調出一杯果茶，「機械人毋須輪班及放假，可以不停工作，若夠生意，兩部機械人的產能最多相當於6個人或以上」。

[新經濟新天地]