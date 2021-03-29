經濟
新經濟新天地

港商藉自動化機械人省人力增產能

【明報專訊】香港地方小、成本高，是長期被詬病的問題。近期有港商為了分散風險，在原有的內地廠房之外，在香港增設自動化的新廠房。另外，又有機械人茶飲店吸引到多個國家的商家查詢授權開設加盟店。「香港製造」在自動化技術協助下，有不少業者相信這個算盤仍然「打得響」。

明報記者 薛偉傑

NiRoTech財務總監葉祖禹表示，公司10多年前在深圳設廠生產視像門禁系統，出口到意大利、法國、德國等國家；但近年覺得單一廠房風險太高，故先後在越南和香港成立兩間新廠房。其中香港廠房由2018年開始請生產力促進局研究和設計；去年10月，元朗廠房開始試產，為3間廠房中自動化程度最高。

廠房由生產力局研究設計

葉祖禹稱，雖然深圳和越南工資較低，但通脹和加薪幅度遠高於香港，整體成本上升得很快。以其深圳廠房來說，現時每名工人的標準工時月薪（未計加班）加上資方社保供款要6000元人民幣或以上，還未計宿舍或外宿津貼等開支。

香港工資雖然較高，但通脹和加薪幅度較易預測，亦毋須提供宿舍，利得稅率較低。在香港設立自動化工廠，可以申請創新及科技基金轄下投資研發現金回贈計劃，可獲回贈項目開支40%，綜合來看，在香港設廠仍有吸引力。葉又稱，從管理角度來說，不同的廠房要互補，以深圳和越南的廠房來說，兩地農曆新年假期較長，但香港廠房在農曆新年只放假幾日，可避免完全停工，減低生產規劃難度。

機械人配備機器視覺

生產力促進局為NiRoTech設計的香港廠房，使用12部工業機械人（機械臂），結合物聯網、實時數據收集及分析、機器視覺、人工智能等技術，其工人比深圳廠房少63.3%，面積小50%，產能卻提高50%。

生產力促進局首席數碼總監黎少斌表示，該局為NiRoTech設計的智能生產線，其中4部工業機械人加上機器視覺，好處是機械人不再是純粹根據位置坐標數據來定位、抓取以及組裝零件，而是同時會根據零件和組裝位置的形狀來辨識及配對。因此，若將來要改為生產其他型號的產品，只要自行輸入大約的位置數據，借助機器視覺，機械人仍能夠準確定位及組裝新零件，減少重新編程的情况。

此外，以往處理涉及軟性材料工序（因軟性材料會變形）需靠人手處理，但該局為上述4部工業機械人設計特別夾具，配合機器視覺，可以有限度地處理這類工序，例如從貼紙上取下零件等。

NiRoTech：港廠房投資逾千萬

葉祖禹表示，隨着香港廠房運作成熟，估計在5年內，以生產同款產品計，在香港生產的整體成本可望比深圳低15%至20%。香港廠房投資已超過1000萬元，但只是第一期，其產能和先進程度未到最終目標，公司和生產力促進局一共規劃5期，未來將會逐步升級。

[新經濟新天地]

上 / 下一篇新聞

韓基金疑遭斬倉 美中概股急挫元兇 傳高槓桿炒股爆煲 重倉股急跌贏變輸
韓基金疑遭斬倉 美中概股急挫元兇 傳高槓桿炒股爆煲 重倉股急跌贏變輸
曾捲內幕交易遭證監罰4500萬 禁炒港股4年
曾捲內幕交易遭證監罰4500萬 禁炒港股4年
8萬元失業貸款 陳茂波冀下月推
8萬元失業貸款 陳茂波冀下月推
中石化斥68億人幣 向母企購下游業務
中石化斥68億人幣 向母企購下游業務
微醫最快本周申招股 估值約543億
微醫最快本周申招股 估值約543億
IPO活躍 花旗料今年HIBOR不變
IPO活躍 花旗料今年HIBOR不變
萬事達卡推收款App 助中小企數碼轉型
萬事達卡推收款App 助中小企數碼轉型
瑞銀貝斯高：內地信貸增長放緩 減持股票增持債券
瑞銀貝斯高：內地信貸增長放緩 減持股票增持債券
汲取日本失敗經驗 聯儲局料暫不控債息
汲取日本失敗經驗 聯儲局料暫不控債息
港將推跨境理財通 利港基金北向銷售
港將推跨境理財通 利港基金北向銷售
貝萊德龐文博：疫情一次式 美股受惠經濟復蘇
貝萊德龐文博：疫情一次式 美股受惠經濟復蘇
基石投資者陣容強勁 聯易融勝在有騰訊加持
基石投資者陣容強勁 聯易融勝在有騰訊加持
知多點：供應鏈金融 解決中小企融資困局
知多點：供應鏈金融 解決中小企融資困局
禹洲突盈警 項目入帳疑遭「打回頭」 涉合營項目未達交樓標準 公司：疫情累延期交付
禹洲突盈警 項目入帳疑遭「打回頭」 涉合營項目未達交樓標準 公司：疫情累延期交付
上周突提前償還定貸 或為穩投資者信心
上周突提前償還定貸 或為穩投資者信心
萬國數據10億投資香港 料開兩數據中心
萬國數據10億投資香港 料開兩數據中心
機械人茶飲店最快20秒冲一杯
機械人茶飲店最快20秒冲一杯
張兆聰：騰訊音樂縱斬倉 高潮已過
張兆聰：騰訊音樂縱斬倉 高潮已過
余淑穎：物業套現買年金賺息差
余淑穎：物業套現買年金賺息差
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好 港交所購證26907
金子：大行唱好 港交所購證26907
張兆聰：工業股有勢 留意鴻興葉氏
張兆聰：工業股有勢 留意鴻興葉氏
蔡金強：紫金：奮進國際的礦業巨頭
蔡金強：紫金：奮進國際的礦業巨頭
洪龍荃、蔡銳：Coinbase：加密貨幣界的港交所？
洪龍荃、蔡銳：Coinbase：加密貨幣界的港交所？
陳大為：公司執笠難重開 反助長通脹
陳大為：公司執笠難重開 反助長通脹
謝偉銓：檢討海港條例 平衡發展保育
謝偉銓：檢討海港條例 平衡發展保育
艾雲豪：我們說誰是天才誰就是
艾雲豪：我們說誰是天才誰就是
銀行樓按優惠大比併
銀行樓按優惠大比併
沈永年：哈爾濱超乎想像的體驗
沈永年：哈爾濱超乎想像的體驗
趙海珠：美元料次季仍強
趙海珠：美元料次季仍強
謝紹榮：通脹升息口升債價跌
謝紹榮：通脹升息口升債價跌
陸振球：基建股可平衡投資風險
陸振球：基建股可平衡投資風險
陸振球：投資追求相對回報沒意思
陸振球：投資追求相對回報沒意思
林少陽：百度已完成終極一跌？
林少陽：百度已完成終極一跌？
技術取勝：建行處升軌之上
技術取勝：建行處升軌之上
李聲揚：發夢股與新經濟股不一樣
李聲揚：發夢股與新經濟股不一樣
蘇沛豐：舜宇處增長周期 趁低吸納
蘇沛豐：舜宇處增長周期 趁低吸納
李順威：美銀：巿場結構由3R取代3P
李順威：美銀：巿場結構由3R取代3P
劉思明：港交所美團安踏短線博反彈
劉思明：港交所美團安踏短線博反彈
何啟聰：受惠中概股回歸 港交所購29088
何啟聰：受惠中概股回歸 港交所購29088
瑞銀亞洲：美團業績遜預期 看淡沽28257
瑞銀亞洲：美團業績遜預期 看淡沽28257
摩根大通亞洲：博重上水面 百度購17455
摩根大通亞洲：博重上水面 百度購17455
周顯：可投票選委是特殊階級
周顯：可投票選委是特殊階級
張佩儀：整合個人帳戶提升強積金回報
張佩儀：整合個人帳戶提升強積金回報
王弼：人類善忘 鈾礦ETF大翻身值博
王弼：人類善忘 鈾礦ETF大翻身值博
曾淵滄：中概股趁「壞消息」低吸
曾淵滄：中概股趁「壞消息」低吸
湯文亮：很多人希望疫情永遠持續
湯文亮：很多人希望疫情永遠持續
陳永傑：股巿反覆 美英港樓市穩
陳永傑：股巿反覆 美英港樓市穩
廖偉強：購買力將重返昔日水平
廖偉強：購買力將重返昔日水平
布少明：4月樓市有力再衝
布少明：4月樓市有力再衝
馬泰陽：資金湧樓市 現破頂潮
馬泰陽：資金湧樓市 現破頂潮
遠洋雙盤齊發 今年賣樓收成期 旺角千望下月開售 大嶼山南嶼嵩林短期招標
遠洋雙盤齊發 今年賣樓收成期 旺角千望下月開售 大嶼山南嶼嵩林短期招標
千望公用設施採無觸式設計
千望公用設施採無觸式設計
名日‧九肚山帝御‧星濤 長假前夕共推165伙
名日‧九肚山帝御‧星濤 長假前夕共推165伙
逸璟‧龍灣減價近一成 推23伙餘貨
逸璟‧龍灣減價近一成 推23伙餘貨
十大屋苑周末13宗 新春後新低
十大屋苑周末13宗 新春後新低
將軍澳本月逼500宗 創單月新高
將軍澳本月逼500宗 創單月新高
安達臣道頭炮 安峯與山景為伴
安達臣道頭炮 安峯與山景為伴
新屯中均呎逼1.2萬 2年新高
新屯中均呎逼1.2萬 2年新高
活用扣稅年金增回報
活用扣稅年金增回報