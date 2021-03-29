萬國數據10億投資香港 料開兩數據中心

葵涌數據中心料明年中投入服務

位於葵涌大圓街2號至10號的美羅工業大廈，今年1月由財團向城規會申請重建為一幢樓高22層數據中心，重建後可建樓面面積高達23.488萬平方呎，提供45個車位。黃偉表示，香港工業的整體地價偏軟，完全可接受。翻查資料，黃偉前年以8.8億元購入美羅工業大廈，成交呎價4500元。

黃偉稱，每座數據中心回報期需時6年至8年左右，集團目前正處於高速增長期和投資期，每季會增加約2萬平方米面積的運營面積。黃偉更稱，集團未來10年均屬於投資期，不會過分着重虧損情况，反而需要留意是已運作數據中心的回報率與EBITDA表現。去年萬國數據經調整的EBITDA（非公認會計準則）按年升47.0%至26.806億元人民幣。黃偉指，集團於內地第三方（carrier-neutral）數據中心服務商的市場份額約22%，當中的客戶對象為內地的科網巨頭，如阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）和百度（9888）。黃偉又指，主要為客戶提供雲計算服務，佔七成；互聯網客戶佔兩成，傳統銀行客戶佔一成。黃偉提及，內地着重能源指標和碳中和概念，成為數據中心營運的困難。