禹洲突盈警 項目入帳疑遭「打回頭」 涉合營項目未達交樓標準 公司：疫情累延期交付

明報記者 方楚茵

本報曾向集團查詢，獲公司回覆指公告已交待盈利下跌主要是受疫情影響，導致開發及物業交付有所延期，特別是下半年項目，令收入及利潤需延遲確認。同行亦有類似情况發生，相關項目將於2021年交付，並在業績公布時披露清楚。

分析員：無推遲業績公布 料非「造假數」

綜合本報向多名內房投資者及分析員了解，不少內房股的確受到疫情影響，導致「交樓唔多唔少受到影響，不過好多後來都追得番」，惟「亦唔預佢（利潤）會跌九成幾」。由於公司已表明會於2021年將延後入帳項目入帳，加上禹洲並無推遲業績公布，因此都認為不存在「造假數」問題，公司資金流亦不會有太大影響。翻查資料，禹洲中期雖然少賺近四成，但半年盈利仍達10.19億元，以盈警公告指去年度純利僅約1.17億元計，意味下半年收入入帳大跌而轉蝕。

下半年轉蝕料與交樓入帳問題有關

據了解，禹洲下半年轉蝕涉及交樓入帳問題。以往不少內房為了擴張規模，經常合作發展項目，但雙方需要互相配合入帳時間。而且近年內地政府已明文規定，發展商需達交樓準備才可以將項目入帳，加上政策提倡新建商品住宅需100%實現全裝修，令以往開發商由交付「毛坯房」提升至大多以精裝修或以上才可交樓。

不過禹洲去年與其中一間的內房合作項目，雖然「毛坯」已完成，但精裝修還在進行中，禹洲率先將項目入帳，合作方卻並無入帳。事件因雙方採同一核數師而被發現，最終核數師決定重新審核其入帳項目。由於禹洲一向交樓都集中在年底前最後兩個月，變相牽一髮動全身，在「截數」前多個項目均未能趕及入帳。受事件影響，禹洲上周五單日插水14.4%，不過早前據內地國泰君安券商報告指管理層已重申流動性及現金保持健康及穩健，預期保持現有可持續的漸進式派息政策，會給投資者注入信心。

集團在盈警公告內表示，2020年每股股息總額將不會低於2019年的0.33港元，遞延利潤預期將在2021年確認，故預期2021年股息將不會低於2020年度，大股東林龍安亦會「以股代息」，以證明對禹洲整體發展前景及潛力的信心。