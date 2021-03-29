基石投資者陣容強勁 聯易融勝在有騰訊加持

明報記者 王俊騏

聯易融上市焦點之一為與騰訊關係密切，一來後者為最大股東，而且由2016年成立開始，便與騰訊建立業務合作，後者會以騰訊雲的金融雲基礎設施等提供支持。今次上市前獲得多輪股權融資，正包括騰訊，還有中信資本、正心谷資本、新加坡政府投資公司（GIC）和渣打銀行（香港）。今次招股也引入6名基石投資者，合共認購約3.65億美元股份，當中包括貝萊德基金及富達國際各認購1億美元，上市聯席保薦人為高盛及中金。如果以上限定價18.28元計，聯易融市值達到413億元，以上周五收市價計，甚至略高於微盟（2013）。

香港首隻供應鏈金融科技SaaS股

近年港股市場中的SaaS（軟件即服務）股愈來愈多，有首日掛牌升幅強勁的明源雲（0909），還有倍升股微盟，但近期與其他高估值科技股一樣大幅回調。聯易融與其他同業主打概念不同，為港股市場內供應鏈金融科技SaaS的第一股，主要向核心企業和金融機構客戶提供服務。根據灼識諮詢數據，聯易融去年處理的供應鏈金融交易金額達1638億（人民幣．下同），在內地供應鏈金融科技解決方案供應商中排名第一，市佔率達到20.6%。自2016年成立以來，已服務340多家核心企業，其中包括25%以上的百強企業，並與超過200家金融機構合作。聯易融近年不論交易總額及收入都迅速增長，交易總額由2019年至去年增長近一倍，同期總收入也大幅增長47%，毛利率同樣提升。惟公司與不少同業相同，仍處於虧蝕狀態，去年虧損達到7.15億元，但已較2019年的10.82億元大幅縮減。

傳統的供應鏈金融模式，交易流程透明度低及嚴重依賴人工流程，不能有效地驗證相關交易的真實性和管理風險。而透過運用AI、區塊鏈、大數據和雲技術等新科技，供應鏈金融流程更加透明、高效及智能，可望帶動供應鏈金融科技解決方案的總支出增加，利好公司前景。聯易融提供的解決方案，分為供應鏈金融科技解決方案及新興解決方案，主打客戶為金融機構。其中供應鏈金融科技解決方案佔收入比例達九成，為基於核心企業的信用狀况、實現供應鏈支付和金融流程數碼化的整套雲原生科技解決方案，包括核心企業雲及金融機構雲產品。新興解決方案則是一系列創新方案，為核心企業和金融機構提供跨境貿易供應鏈支付和融資的跨境雲，中小企業信用科技解決方案。

主打金融機構客戶

供應鏈金融科技解決方案佔收入九成

聯易融的收入模式來自交易量，以及收取科技解決方案的服務費用，一般不收取或僅收取有限的前置費用。這樣公司可從客戶業務的增長和經常性交易中獲益。而且，公司利用整個供應鏈金融生態系統中合作伙伴的相互推薦來接觸目標客戶。例如金融機構引入聯易融的解決方案後，該機構自身又會引入其他企業客戶，這些企業客戶又可以轉換成公司客戶，猶如「客滾客」。這也反映在近兩年，供應鏈金融科技解決方案的客戶淨擴張率都超過1倍。

溫傑：有更多「大特價」選擇 只宜現金抽

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，聯易融仍在虧損當中，即使上周五大市反彈，但都只是急彈後暫時回穩，難言是否雨過天青。目前新股市場表現一般，認購新股更須「揀選」。再者始終資金有限，現今股市二手市場「大特價」有很多選擇，毋須選擇不熟悉及虧損當中的新股，要抽都只宜現金抽，在目前市况下決定前都宜三思。

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