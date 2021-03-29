經濟
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貝萊德龐文博：疫情一次式 美股受惠經濟復蘇

【明報專訊】上月中以來港股明顯調整，其中一個原因是美國10年期國債孳息率升勢加快，可見美國這個全球最大經濟體的資產價格、貨幣及財政政策仍屬舉足輕重。美資全球最大資產管理公司之一貝萊德智庫亞太區首席投資策略師龐文博（Ben Powell）分析，隨着美國居民接種疫苗進度理想，新冠病毒疫情今年在當地可望受控，換言之，過去一年疫情對經濟帶來的不利影響，預料與天災一樣屬一次性，待事件過後經濟便會迅速重回正軌，故美國經濟不論當前或長遠前景均屬樂觀，該行亦繼續看好美股；另外，他認為，美國經濟向好可望帶動中國出口表現，故該行目前亦給予中國股市高於基準的策略配置。

龐文博在專訪中分析，與2008年金融海嘯後美國經濟需要多年才復元不同，是次疫情在過去一年對當地經濟帶來的不利影響，預料將在今年稍後時間隨着美國全民接種疫苗而過去，「希望在未來幾個月美國餐廳可以全面重開，服務業活動亦可以接近回復至疫情前」，他表示，此大好形勢不止在美國出現，在以色列及英國等疫苗接種率高的國家，有關經濟近月亦已見底回升。

去年3月美國疫情大流行後，聯儲局迅速將息口降至零，並且承諾2023年之前維持零息，又宣布每月買債1200億美元，注入龐大流動性救市刺激經濟，龐文博曾形容此舉屬政策革命（policy revolution）；既然美國以至全球經濟可望重拾升軌，市場高度關注當局何時及如何退市。

鮑威爾表明今年不退市 打強心針

在經濟向好及退市陰霾兩大好淡因素影響下，今年以來全球不同資產價格表現頗分歧，受惠經濟向好的石油及股市價格上升，屬防守型資產的債券及黃金價格均普遍下滑，當中以金價下跌近一成表現最差（見圖）。

向前望的話，龐文博強調，美國10年期國債孳息率今年以來明顯上升，主要反映當地經濟向好，不過，聯儲局主席鮑威爾近日已多次表明，不會因為經濟開始重拾升軌而收緊貨幣政策，該全球最大央行行長更指「連想也沒有想過要退市」；龐文博相信鮑威爾會言行一致，即使今年稍後時間美國經濟增長加快，當局亦不會加息或縮表，換言之，今年將迎來美國經濟強勁復蘇及央行維持寬鬆貨幣政策等兩大正面因素，對美股實屬正面。

美國經濟復蘇 東亞出口受惠

今年以來美國10年期國債孳息率急漲，不論美國以至全球股市均出現增長股跑輸價值股的趨勢，但龐文博認為，增長股不會持續失勢。他解釋，隨着今年環球經濟增長加速，不少增長股可望提升收入及盈利，這可以抵消美長債息趨升、資金成本上漲的不利影響。

美股以外，龐文博認為，中國內地、台灣及韓國等在全球出口市場佔一定規模的經濟體，亦可望受惠於今年美國及全球經濟復蘇，當地股市也有投資機會。

指人大已定調宏觀政策不急變 低吸中資股

要分析中國股市前景，除了內地出口表現外，當然也要留意流動性變化。貝萊德亞洲信貸團隊基金經理劉鑫在第282期（今年1月11日出版）封面故事曾預測農曆新年前內地流動性料仍充裕；銀保監主席郭樹清在農曆新年後、上月底至本月初多次發表要防範資產泡沫風險的言論，亦的確曾觸發中資股顯著調整。

龐文博在是次專訪分析，在本月11日閉幕的全國人大會議看來已定調今年內地宏觀政策會重視平衡，不急轉彎，他相信內地收水陰霾對中資股帶來的不利影響會逐步消化，認為過去一個多月股價調整後，目前是重新入場的好時機。

中美成世界重心 兩國既競爭又合作

至於中美關係近日轉趨緊張帶來的不明朗因素，龐文博認為，去年爆發的疫情加速了全球地緣政治進化，例如將形成由美國及中國兩個重心所構建的世界秩序（a bipolar US-China world order），由此重組全球供應鏈，換言之，中美對峙料屬結構問題；即使中美長期競爭難免，龐文博強調，兩國在氣候暖化及其他眾多全球問題上有合作的必要，彼此的關係料會時好時壞。

[封面故事]

相關字詞﹕中美關係 美股 貝萊德智庫亞太區首席投資策略師龐文博

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