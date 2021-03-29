港將推跨境理財通 利港基金北向銷售

雖然內地與香港基金互認早於2015年已推出，惟由於存在種種限制，截至去年3月，僅29隻香港基金被批准北向銷售，源自內地投資者的香港基金的管理資產規模僅144億元人民幣，業界期望「跨境理財通」出台後，可便利更多香港基金北向銷售。

新政策創造就業提振經濟

貝斯高在是次專訪則估計，「跨境理財通」最快可望於今年5月或6月開通，有助被批准的本港基金北向銷售，可創造更加相關基金經理、產品經理及分銷經理的就業機會，對經濟帶來重大提振。

證監會於2月3日認可瑞銀資產管理三隻瑞銀（香港）系列基金向本港零售投資者銷售，分別是瑞銀（香港）亞洲股債基金（美元）、瑞銀（香港）亞洲收益債券基金（美元）及瑞銀（香港）環球收益債券基金（美元），貝斯高透露，推出該三隻新基金，屬瑞銀準備迎接「跨境理財通」的部署之一。

開通初期投資者料聚焦低風險產品

瑞銀資產管理亞太區基金分銷部主管馬紹康表示：「自去年6月公布以來，我們一直熱切期待『跨境理財通』的開通，並相信粵港澳大灣區將為香港和中國的金融機構提供龐大的機遇。我們計劃擴充我們的香港系列基金，以滿足大灣區投資者在資產類別和投資市場多元化日漸增長的需求。」他亦補充，瑞銀資產管理的投資實力和投資風格橫跨各傳統和另類資產類別，並將環境、社會和管治（ESG）因素融入至所有資產類別的投資流程中。

瑞銀趁勢在港推3新基金

另外，瑞銀資產管理香港基金分銷部主管姚偉浩表示：「在『跨境理財通』的初階段，我們預期潛在投資者將聚焦於風險相對較低的產品。我們獲准發行的3隻基金，包括了固定收益和多元資產主題，旨在滿足投資者爭取收益及多元配置的需求。我們料將於今年第一季底發行這3隻基金。」

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