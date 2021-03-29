汲取日本失敗經驗 聯儲局料暫不控債息

貝斯高分析，假如聯儲局真的希望長債息率回落，在加息縮表以前，可以先在每月購買1200億美元債券時扭曲操作（Operation Twist），即增購長年期國債壓低息率、減購短期國債推高息率，結果是令孳息率曲線（Yield Curve）趨於平坦（flat），也可被視為控制孳息率曲線（Yield Curve Control）的手段之一。

料美長債息升至衝擊經濟 始出手干預

不過，貝斯高表示，自從1980年代末期日本經濟泡沫爆破後，當地央行便是以控制孳息率曲線來意圖拯救經濟，帶來最大問題是令銀行收到龐大客戶存款後，卻難以藉購買長債賺取息差，結果銀行盈利大跌，並且因此收緊銀行信貸，出現經濟長期低迷的困局。故他相信，聯儲局汲取日本上述慘痛教訓，在美國10年期國債孳息率升至更高位、為經濟帶來較大負面影響前，當局也不會出手干預該長債息率。

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