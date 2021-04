瑞銀貝斯高：內地信貸增長放緩 減持股票增持債券

明報記者 葉創成

過去兩星期港股先升後回,恒指在10個交易日累計下跌403點或1.40%,三大中資科網股美團(3690)、騰訊(0700)及阿里(9988)屬期內拖累恒指下跌最多的三大藍籌,在香港第二上巿並在上周掛牌的另一科網龍頭股百度(9888)亦跌穿招股價,令人關注增長股是否已屆重要的轉折點。瑞銀亞太區固定收益主管貝斯高認為,目前亞洲債券較股票更有吸引力,建議可以考慮減持股票增持債券。

內地經濟去年首季被新冠病毒疫情重擊,人民銀行當時隨即向市場釋放大量流動性刺激經濟,並且支持股票等風險資產價格向好,有關流動性何時會收緊,投資者一直高度關注。貝斯高認為,由於內地「信貸脈衝」(Credit Impluse、即信貸增量佔GDP比重)此預測經濟增長的領先指標已於去年10月至11月見頂,今年料將逐步回落(見圖1),反映內地經濟增長亦將會慢慢放緩,為中資股帶來不明朗因素。

內地「信貸脈衝」上季已見頂 經濟增長料放緩

「信貸脈衝」是由德銀經濟學家Michael Biggs在2008年首次提出,背後的理念是大多數經濟體的私人部門需求(包括投資與消費)均與信貸增長有很強關連性,因此信貸增長的轉變(change in the flow of credit)較信貸存量的轉變(change in the stock of credit)對預測GDP後向更有前瞻性;在2007年第四季美國「信貸脈衝」開始急跌後,跟着便爆發金融海嘯,當地經濟則於一年後衰退(見圖2),由此可見以該領先指標的威力。

貝斯高強調,他並不預期內地經濟將會出現硬着陸,但GDP按年增長率於今年首季見頂後,在今年餘下時間及明年料放緩,這對中資股的投資價值帶來一些不確定。

美下季經濟料增長10% 支持長債息升

另外,貝斯高表示,在中國「信貸脈衝」現正轉弱的同時,美國「信貸脈衝」卻在增強。他解釋,美國愈來愈多民眾接種疫苗,當地經濟正重回正軌,加上去年疫情帶來低基數效應,預料美國下季經濟將按年增長10%,增長速度之快會是他30年投資管理生涯以來罕見,通脹率亦會高達3%,而正正因為預期經濟數據如此強勁,美國10年期國債孳息率今年以來已從低位顯著回升,上周五收報1.6760厘。

貝斯高預測,由於美國經濟下季強勁增長後,總統拜登會接力以基建投資刺激經濟,因此美國的「信貸脈衝」在今年及明年料會保持強勁,帶動經濟增長向好,繼續推高美元匯價;而且美國10年期國債孳息率料可於高位企穩,與歐洲及日本等成熟市場國債孳息率比較,息差優勢明顯,吸引資金流入,亦屬另一利好美元的因素。

人幣亞幣料續有沽壓 可吼美元債

隨着美元過去1個多月轉強,人民幣在岸價相應轉弱,上周五收報6.5411,今年以來的升幅已被抹走、錄得倒跌(圖3),貝斯高認為,其實人民幣現兌一籃子貿易貨幣匯價處於相對高位,在目前的環境下,他相信中國人民銀行會樂意見到人民幣匯價進一步轉弱。另外,他估計韓圜及印尼盾匯價短期亦會有沽壓,因此旗下基金現投資有關以本土貨幣計價的在岸債,會對冲貨幣下跌的風險。

企業債信貸質素若改善 可推升債價

貝斯高預測,不單止中國人民銀行今年有機會收緊貨幣政策,其他亞洲央行也會考慮加息,因此由他建議投資者可以減持股票增持債券。

雖然有分析認為,在全球多個主要國家料將先後踏入加息周期之際,目前不應該投資債券,貝斯高卻不認同,他指亞洲經濟正恢復增長,優質企業所發行的債券可藉着信貸質素改善、收窄與國債的信貸差距(credit spread),從而推升債價,故現時不論亞洲投資級別或高息債均有投資機會。

[封面故事]