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瑞銀貝斯高：內地信貸增長放緩 減持股票增持債券

【明報專訊】上周初期及中期港股沽壓湧現，恒指周四低見27,505點，屬逾兩個半月來低位，即使後期略反彈，收報28,336點，惟全周仍然下跌654點或2.26%，屬本月以來最大跌幅，今期封面故事專訪瑞銀亞太區固定收益主管貝斯高（Hayden Briscoe）及貝萊德智庫亞太區首席投資策略師龐文博（Ben Powell）分析最新形勢。貝斯高認為，內地信貸增長料已於去年第四季見頂，影響所及，內地經濟增長本季見頂後，將會放緩一段時間，為中資股帶來不明朗因素，建議投資者可以減持股票、增持債券。龐文博表示，美國10年期國債孳息率今年以來急升，反映美國經濟向好，目前該行看好美國股市多於中國股市。

明報記者 葉創成

過去兩星期港股先升後回，恒指在10個交易日累計下跌403點或1.40%，三大中資科網股美團（3690）、騰訊（0700）及阿里（9988）屬期內拖累恒指下跌最多的三大藍籌，在香港第二上巿並在上周掛牌的另一科網龍頭股百度（9888）亦跌穿招股價，令人關注增長股是否已屆重要的轉折點。瑞銀亞太區固定收益主管貝斯高認為，目前亞洲債券較股票更有吸引力，建議可以考慮減持股票增持債券。

內地經濟去年首季被新冠病毒疫情重擊，人民銀行當時隨即向市場釋放大量流動性刺激經濟，並且支持股票等風險資產價格向好，有關流動性何時會收緊，投資者一直高度關注。貝斯高認為，由於內地「信貸脈衝」（Credit Impluse、即信貸增量佔GDP比重）此預測經濟增長的領先指標已於去年10月至11月見頂，今年料將逐步回落（見圖1），反映內地經濟增長亦將會慢慢放緩，為中資股帶來不明朗因素。

內地「信貸脈衝」上季已見頂 經濟增長料放緩

「信貸脈衝」是由德銀經濟學家Michael Biggs在2008年首次提出，背後的理念是大多數經濟體的私人部門需求（包括投資與消費）均與信貸增長有很強關連性，因此信貸增長的轉變（change in the flow of credit）較信貸存量的轉變（change in the stock of credit）對預測GDP後向更有前瞻性；在2007年第四季美國「信貸脈衝」開始急跌後，跟着便爆發金融海嘯，當地經濟則於一年後衰退（見圖2），由此可見以該領先指標的威力。

貝斯高強調，他並不預期內地經濟將會出現硬着陸，但GDP按年增長率於今年首季見頂後，在今年餘下時間及明年料放緩，這對中資股的投資價值帶來一些不確定。

美下季經濟料增長10% 支持長債息升

另外，貝斯高表示，在中國「信貸脈衝」現正轉弱的同時，美國「信貸脈衝」卻在增強。他解釋，美國愈來愈多民眾接種疫苗，當地經濟正重回正軌，加上去年疫情帶來低基數效應，預料美國下季經濟將按年增長10%，增長速度之快會是他30年投資管理生涯以來罕見，通脹率亦會高達3%，而正正因為預期經濟數據如此強勁，美國10年期國債孳息率今年以來已從低位顯著回升，上周五收報1.6760厘。

貝斯高預測，由於美國經濟下季強勁增長後，總統拜登會接力以基建投資刺激經濟，因此美國的「信貸脈衝」在今年及明年料會保持強勁，帶動經濟增長向好，繼續推高美元匯價；而且美國10年期國債孳息率料可於高位企穩，與歐洲及日本等成熟市場國債孳息率比較，息差優勢明顯，吸引資金流入，亦屬另一利好美元的因素。

人幣亞幣料續有沽壓 可吼美元債

隨着美元過去1個多月轉強，人民幣在岸價相應轉弱，上周五收報6.5411，今年以來的升幅已被抹走、錄得倒跌（圖3），貝斯高認為，其實人民幣現兌一籃子貿易貨幣匯價處於相對高位，在目前的環境下，他相信中國人民銀行會樂意見到人民幣匯價進一步轉弱。另外，他估計韓圜及印尼盾匯價短期亦會有沽壓，因此旗下基金現投資有關以本土貨幣計價的在岸債，會對冲貨幣下跌的風險。

企業債信貸質素若改善 可推升債價

貝斯高預測，不單止中國人民銀行今年有機會收緊貨幣政策，其他亞洲央行也會考慮加息，因此由他建議投資者可以減持股票增持債券。

雖然有分析認為，在全球多個主要國家料將先後踏入加息周期之際，目前不應該投資債券，貝斯高卻不認同，他指亞洲經濟正恢復增長，優質企業所發行的債券可藉着信貸質素改善、收窄與國債的信貸差距（credit spread），從而推升債價，故現時不論亞洲投資級別或高息債均有投資機會。

[封面故事]

相關字詞﹕跨境理財通 控制孳息率曲線(Yield Curve Control) 人民幣 信貸脈衝(Credit Impluse) 瑞銀資產管理亞太區固定收益主管貝斯高

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