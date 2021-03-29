萬事達卡推收款App 助中小企數碼轉型

料「無現金」支付成常態

陳一芳指出，Tap on Phone可用於任何具NFC功能的Android手機，消費者可透過手機以感應式支付卡付款。對中小企而言，該方案既可減省安裝終端機的成本，又可以支援流動收款，相信有助中小企數碼轉型及拓展業務。惟該公司未有透露相關營運數據，僅稱隨着大眾對電子支付需求增加，相信未來會有更多商戶使用該方案。

Mastercard作為老牌支付公司，不少人將其與信用卡畫上等號。陳一芳表示，Mastercard除推出信用卡以外，也有跟本港虛擬銀行合作推出扣帳卡，以及跟八達通推出虛擬預付卡；認為每一款卡針對不同的客群，表示Mastercard不會只專注做任何一款。

另外，陳一芳表示，公司一直支持女性在商界發展，故在本月初的「3．8國際婦女節」挑選了6名本地女性創業家合作推出優惠，希望從而推動香港商界的多元發展。問及計劃未來發展，陳一芳稱今年是該公司第一次舉辦該類型活動，需先觀察市場反應再決定，期望往後可跟不同範疇的商家合作。

續實施彈性上班至疫情穩定

Mastercard早前曾表示容許員工在家工作直至疫苗面世。惟香港新冠疫情反覆，陳一芳稱將密切留意最新疫情發展，表示將會實施彈性上班安排直至疫情穩定。