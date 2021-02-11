IPO活躍 花旗料今年HIBOR不變

去年花旗零售銀行新客戶數目按年增加12%，新資金淨流入按年增加44％，其中一半新資金來自新客戶。伍燕儀表示新流入資金大多用於投資，該行去年財富管理規模按年增加13％。多間虛擬銀行本月調降活期利率，不過Citi Plus反而提供最多1.8厘利率。伍燕儀相信其業務模式可以持續，該行在協助客戶投資、提供投資產品的能力較強，而客戶亦反映對該行的投資能力有較大信任，對比其他銀行或網上券商會有優勢。

開發客戶解決方案 拓手續費收入

低息環境下，商業銀行業務亦需拓展手續費收入，伍燕儀表示，去年財資及貿易金融業務收入受息差收窄影響而減少，因此開發客戶解決方案，例如協助客戶進行數碼化、收款、管理應收帳等。市場預期今年經濟復蘇，去年花旗貸款按年增長約2％，伍燕儀預期上半年貸款情况與去年相若，增長會集中在下半年，而信貸質素今年仍會穩健，去年客戶參與貸款「還息不還本」不多，部分也已經開始重新還款，因此對今年核心盈利審慎樂觀，下半年有較多增長。