經濟

中石化斥68億人幣 向母企購下游業務

【明報專訊】中石化（0386）公布去年度業績，全年純利下跌逾四成至330.96億元（人民幣，下同），每股盈利27.3分；派末期息13分，按年削逾三成。期內收入約2.1萬億元，按年跌28.9%。集團同日宣布，向母公司中石化集團收購多項下游業務資產，總作價合共約67.91億元。

中石化稱，去年業績下滑主要由於上半年錄得虧損，惟至第三、第四季已經轉賺，集團更預計，今年首季純利將介乎160億至180億元。集團今年計劃生產原油2.8億桶，其中境外3125萬桶；計劃天然氣生產1.2萬億立方英尺。全年資本支出預計為1672億元，相當於按年增加24％。

中石化指，今年預計成品油市場需求有力復甦，天然氣、石化產品需求持續增長。綜合考慮產油國供給能力、全球需求增長、庫存水平等因素，預計國際油價高於去年水平。

神華少賺14％ 末期息反增

此外，另一國企資源股中國神華（1088）昨日亦公布業績，由於煤炭銷量及售價齊齊下滑，去年度純利下跌14％至358.49億元，末期息派每股1.81元，按年增加逾四成。集團去年度錄得收入約2332.63億元，按年跌3.6%。集團同時公布多項今年經營目標，其中預期今年度收入增長4％至2426億元。

各項目標當中，商品煤產量及發電量俱見下跌，目標分別為2.84億噸及1350億千瓦時，按年跌2.6％及1％，惟煤炭銷售量則預期增長6.6％至4.76億噸。

相關字詞﹕業績 煤炭 石油 資源股 神華 中石化

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