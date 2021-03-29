經濟

8萬元失業貸款 陳茂波冀下月推

【明報專訊】早前財政預算案公布設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，由政府提供擔保的失業者貸款，以8萬元為上限。財政司長陳茂波昨表示，目標在下月內推出計劃，並繼續與按證保險公司及銀行界努力落實各項細節安排。

在職家庭津貼工時要求削半

另外，針對基層市民疫情下開工不足，陳茂波表示，政府已建議降低在職家庭津貼計劃的工時要求，包括把非單親住戶的基本工時要求，由現時每月最低144小時大幅下降一半，為期一年。陳茂波指，有關建議剛獲財委會通過，會爭取6月起實施。

至於去年4月推出的「百分百擔保特惠貸款」，陳茂波指，在不足一年間，計劃已批出超過2.8萬宗申請，涉及金額約453億元，相關企業合共聘用超過26萬名僱員。而上月的財政預算案提出優化這計劃，相關工作已準備妥當，並在今日生效。

中小企特惠貸款優化版今生效

經優化後，在2020年第一季疫情初發期間新成立的企業也可作出申請，而每家企業最高貸款額由僱員薪金及租金總和的12個月提高至18個月，上限由原來500萬元升至600萬元，最長還款期由5年增至8年，還息不還本安排則由最多12個月增至最多18個月。優惠條款同樣適用於已透過原計劃借款的企業，原計劃借款企業也可向銀行申請增加貸款額、延長還款期，或延長還息不還本期。

今年環球經濟主調 走向復蘇

陳茂波說 ，相信環球經濟今年的主調是走向復蘇。隨着世界多個地方已相繼展開疫苗接種計劃，疫情的威脅可望逐漸緩減，加上寬鬆的貨幣環境及各地政府大規模財政刺激措施的支持，環球經濟的復蘇動力有望在下半年增強。

陳茂波指出，今年香港單是首兩個月的貨物出口，已錄得37.6％的增長，遠勝去年同期的下跌12％的紀錄，全年的貨物出口可望有不俗表現。

相關字詞﹕陳茂波

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